Làm rõ nguyên nhân vụ cháy bãi giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký công điện của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy bãi giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, TP Hà Nội.

Hiện trường vụ cháy

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội rà soát ngay việc cấp phép và tổ chức quản lý bãi giữ xe trong vụ hỏa hoạn nêu trên; làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn; có biện pháp xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) liên quan đến hoạt động cấp phép, quản lý; biện pháp bảo đảm phòng cháy chữa cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ và biện pháp bảo đảm an toàn công trình cầu theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thành phố cùng với Bộ Xây dựng kiểm định, đánh giá, làm rõ sự ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn nêu trên đến chất lượng và khả năng khai thác công trình cầu Vĩnh Tuy; trước mắt phải có ngay giải pháp bảo vệ để bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình cầu Vĩnh Tuy.

Đồng thời, rà soát toàn bộ các bãi giữ xe, nhất là các bãi giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an TP Hà Nội và công an các đơn vị có liên quan tiến hành điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn; trong đó làm rõ phương án phòng cháy chữa cháy để xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 15-9.

Thủ tướng giao chủ tịch UBND các tỉnh, thành chỉ đạo rà soát toàn bộ các bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ trên địa bàn, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Bộ Xây dựng kết quả rà soát để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-9.

Lúc 13 giờ, ngày 30-8, đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại bãi giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy thuộc tuyến đường dẫn đầu cầu trên địa bàn phường Hồng Hà, TP Hà Nội, hậu quả ban đầu gây cháy khoảng trên 500 phương tiện xe máy và có nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu công trình cầu Vĩnh Tuy.

LÂM NGUYÊN