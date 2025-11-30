Công an xác minh vụ 2 nữ sinh bị đánh hội đồng

Ngày 30-11, Công an phường Trung Mỹ Tây (TPHCM) đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, củng cố hồ sơ vụ nhóm nữ sinh của một trường cao đẳng nghề trên địa bàn hành hung 2 bạn học cùng trường, khiến một em phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bị thương nặng, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây là em N.T.N. (16 tuổi).

Vụ việc xảy ra khoảng 11 giờ ngày 28-11, khi N. tan học và đi đến cổng sau của trường, nằm trong Công viên phần mềm Quang Trung (phường Trung Mỹ Tây). Tại đây, N. và một bạn học bất ngờ bị nhóm bạn nữ cùng lớp chặn lại hành hung.

Clip đánh bạn lan truyền trên mạng xã hội

Cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ việc trên. Trong clip, 2 nữ sinh nằm trên đất, ôm đầu chịu trận, trong khi khoảng 4 nữ sinh khác liên tục dùng tay đánh vào đầu, dùng chân đạp vào bụng và nắm tóc kéo lê.

Xung quanh có rất đông học viên đứng theo dõi vụ việc nhưng không có hành động can ngăn.

2 nữ sinh bị hành hung, một em phải vào viện cấp cứu

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu, nữ sinh P.Y.V. (16 tuổi) thừa nhận có mâu thuẫn cá nhân với em N. nên đã rủ bạn đánh hội đồng nạn nhân.

Hiện Công an phường Trung Mỹ Tây đã mời 3 nữ sinh tham gia hành hung làm việc, gồm L.H.B.N. (15 tuổi), P.Y.V., T.H.T.B. (cùng 16 tuổi), đồng thời thông báo cho gia đình và nhà trường.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

VĂN ANH - MẠNH THẮNG