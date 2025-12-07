Y tế - Sức khỏe

Làm theo video để tìm cảm giác lạ, nam sinh 16 tuổi nhập viện

SGGPO

Một thanh niên 16 tuổi tìm cảm giác lạ bằng cách luồn dây sạc điện thoại vào niệu đạo. Sợi dây mắc kẹt trong bàng quang, một phần bị mục do lưu lại quá lâu trong môi trường nước tiểu.

Ngày 7-12, Bệnh viện An Bình (TPHCM) cho biết, vừa tiếp nhận và xử trí thành công một ca dị vật bàng quang cho bệnh nhân 16 tuổi.

Sau khi xem một video trên mạng hướng dẫn cách “tạo cảm giác lạ”, nam sinh đã đưa dây sạc điện thoại vào niệu đạo.

Vì đẩy sợi dây vào sâu nên bệnh nhân không thể tự lấy ra, dị vật di chuyển vào bàng quang. Suốt 2 tuần, nam sinh giấu kín vì lo sợ bị trách mắng. Đến khi tiểu gắt buốt tăng dần, gia đình mới biết và đưa bệnh nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện An Bình.

Qua thăm khám và hội chẩn, ê-kíp quyết định phẫu thuật nội soi lấy dị vật trong bàng quang khẩn cấp.

594965548_1512353343636887_6775235640008306410_n.jpg
Sợi dây điện thoại mắc kẹt trong bàng quang bệnh nhân

Theo ThS-BS Tăng Chí Quyền, đơn vị Ngoại niệu, Bệnh viện An Bình, ca phẫu thuật kéo dài khoảng 30 phút. Ê-kíp gặp nhiều khó khăn do dây sạc cuộn thành nhiều vòng, một phần đã mục do lưu lại quá lâu trong môi trường nước tiểu.

Sau khi lấy dị vật an toàn, tình trạng bệnh nhân ổn định. Bác sĩ tiến hành tư vấn tâm lý cho nam sinh và gia đình, cảnh báo những nguy cơ khi bắt chước các nội dung nguy hiểm trên mạng liên quan đến vùng kín và sức khỏe sinh sản – tiết niệu.

593717622_1512353363636885_5099246476785707054_n.jpg
Ê-kíp thực hiện lấy dị vật thành công cho nam sinh 16 tuổi
