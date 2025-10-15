Người đàn ông nhập viện cấp cứu do uống thuốc, nuốt luôn cả vỏ

Do bất cẩn, người đàn ông ở tỉnh Lâm Đồng uống thuốc nhưng nuốt luôn cả vỏ, gây tổn thương nội tạng.

Ngày 15-10, đại diện Bệnh viện Đa khoa Tâm Phúc (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) cho biết vừa tiếp nhận và cấp cứu một trường hợp hy hữu, bệnh nhân nuốt phải viên thuốc còn nguyên vỏ gây tổn thương dạ dày.

Cụ thể, nam bệnh nhân 52 tuổi (ngụ tỉnh Lâm Đồng) nhập viện trong tình trạng đau bụng. Qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ chỉ định nội soi dạ dày và phát hiện dị vật là một viên thuốc còn nguyên vỏ nằm ở vùng môn vị, khiến niêm mạc dạ dày bị trầy xước. Lực lượng y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Phúc đã nội soi và nhanh chóng gắp bỏ viên thuốc ra ngoài an toàn.

Gắp dị vật là viên thuốc còn nguyên vỏ ra khỏi dạ dày của nam bệnh nhân ở Lâm Đồng

Theo khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết do bị cảm cúm nên tự mua thuốc uống, không hay biết đã nuốt nhầm một viên còn nguyên vỏ.

Viên thuốc còn nguyên vỏ được lấy ra từ dạ dày của bệnh nhân

Các bác sĩ cho biết, dị vật đường tiêu hóa trên không phải là hiếm gặp, tuy nhiên trường hợp dị vật là vỏ thuốc lại khá hy hữu. Qua sự việc này, bác sĩ khuyến cáo người dân nên cẩn trọng khi uống thuốc, nhất là các viên được cắt lẻ, để tránh nguy cơ hóc hoặc tổn thương đường tiêu hóa. Nếu lỡ nuốt phải thuốc còn nguyên vỏ hoặc các dị vật khác, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử lý kịp thời.

TIẾN THẮNG