Lần đầu tiên nội soi cắt túi phình thông động tĩnh mạch thận

Bệnh viện Nhân dân 115 vừa phẫu thuật nội soi cắt khối phình khoảng 6cm thông động tĩnh mạch thận cho nữ bệnh nhân 45 tuổi, bảo tồn chức năng thận. Đây là ca bệnh đầu tiên tại Việt Nam áp dụng kỹ thuật này để xử lý khối phình khổng lồ thông động tĩnh mạch thận.

Các bác sĩ phẫu thuật nội soi cắt túi phình khổng lồ cho người bệnh

Người bệnh bị căng tức hông lưng trái khi làm việc nặng, kèm tiểu máu. Khám tại một bệnh viện ở TPHCM, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị túi phình khổng lồ thông động tĩnh mạch thận trái và được tư vấn mổ hở với nguy cơ phải cắt thận. Không đồng ý phương án này, người bệnh tìm đến Bệnh viện Nhân dân 115 tìm giải pháp điều trị khác.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu, các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 xác định bệnh nhân bị phình thông động tĩnh mạch thận trái bẩm sinh.

Với mục tiêu bảo tồn thận, đảm bảo an toàn và xâm lấn tối thiểu trên người bệnh, các bác sĩ của 2 chuyên khoa Ngoại niệu - ghép thận và đơn vị Can thiệp mạch máu - Khoa Chẩn đoán hình ảnh đã hội chẩn đưa ra phương pháp phẫu thuật nội soi sau phúc mạc nhằm loại bỏ túi phình.

Theo PGS-TS-BS Trương Hoàng Minh, Trưởng khoa Ngoại niệu - Ghép thận, người bệnh có kích thước khối phình rất lớn, khoảng 6cm với hình thái phức tạp. Sau 4 giờ mổ, túi được loại bỏ, lưu thông mạch thận được tái lập. Người bệnh hồi phục nhanh, chức năng thận ổn định và ra viện sau 3 ngày.

Hiện nay trên thế giới tỷ lệ dị dạng phình thông động tĩnh mạch thận rất hiếm gặp, theo y văn tỷ lệ bệnh chỉ chiếm khoảng 0.04%. Khối phình khổng lồ thông động tĩnh mạch thận nếu không chủ động điều trị sẽ nguy cơ vỡ (có thể tự vỡ hoặc khi có chấn thương), đe dọa tính mạng cho người bệnh.

THÀNH SƠN