Lần đầu tiên Quốc hội có đại diện của người dân tộc Ơ Đu

Chiều 21-3, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức họp báo quốc tế công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại họp báo, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, đã công bố toàn văn nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, cho biết cuộc bầu cử nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự chỉ đạo, phối hợp thống nhất, quyết liệt, khoa học của Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân.

Theo ông Nguyễn Hữu Đông, cuộc bầu cử diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong bối cảnh cả hệ thống chính trị và toàn dân phấn khởi, tin tưởng, kỳ vọng vào giai đoạn phát triển mới.

Cũng theo báo cáo sơ bộ của 34 tỉnh, thành phố, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trên phạm vi cả nước đạt 99,7%, cao nhất từ trước đến nay. Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 500, trên tổng số 863 người ứng cử. Trong đó, đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu có 214 người trúng cử, 2 người không trúng cử.

Kết quả trên cho thấy cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp tục theo hướng giảm đại biểu kiêm nhiệm công tác trong các cơ quan hành pháp, tư pháp, tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách. Tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử đạt 40%, cao nhất từ trước đến nay; cao hơn 1,4% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, 5,5% so với khóa XIV, 7,2% so với khóa XIII và 10,6% so với khóa XII.

Ông Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên trong 16 nhiệm kỳ, số đại biểu do Trung ương giới thiệu về địa phương ứng cử đạt tỷ lệ trúng cử cao nhất, với 214/216 người trúng cử; đồng thời, 100% số đại biểu dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Quốc hội có đại diện của người dân tộc Ơ Đu - một trong những dân tộc ít người nhất ở Việt Nam. Tỷ lệ đại biểu là phụ nữ trúng cử tiếp tục đạt mức cao, với 30%.

Về kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp, các địa phương đã bầu đủ 2.552 đại biểu HĐND cấp tỉnh theo luật định; cả nước bầu được 72.437 đại biểu HĐND cấp xã.

Đánh giá chung về thành công của cuộc bầu cử, ông Nguyễn Hữu Đông cho rằng, việc bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội, 2.552 đại biểu HĐND cấp tỉnh và 72.437 đại biểu HĐND cấp xã khẳng định công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt mức cao nhất từ trước đến nay, với 99,7%, thể hiện rõ ý thức chính trị và trách nhiệm công dân; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp được triển khai quyết liệt, đồng bộ; công tác thông tin, tuyên truyền được tổ chức rộng khắp, hiệu quả.

"Cùng với đó, các nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch được bảo đảm xuyên suốt trong toàn bộ quy trình bầu cử, từ dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng; hiệp thương, lấy ý kiến cử tri; giới thiệu người ứng cử; vận động bầu cử; đến tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu, qua đó lựa chọn được những đại biểu đủ tiêu chuẩn, xứng đáng". Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia

Công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ đề ra. Hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được ban hành kịp thời, đồng bộ; công tác thông tin, tuyên truyền có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận xã hội. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình diễn ra cuộc bầu cử được giữ vững; không phát sinh tình huống phức tạp, bất thường; số lượng đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến cuộc bầu cử giảm nhiều so với các nhiệm kỳ trước.

Theo ông Nguyễn Hữu Đông, sau khi công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đồng thời xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, các cơ quan hữu quan sẽ tiếp tục chuyển các hồ sơ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến công tác bầu cử chưa được giải quyết đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND các cấp để tiếp tục xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Trả lời phóng viên tại họp báo, ông Nguyễn Hữu Đông cho biết, trong kỳ bầu cử lần này có 5 người tự ứng cử, song không có ai trúng cử. Số đại biểu trẻ, dưới 40 tuổi, trúng cử là 33 người.

