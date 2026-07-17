Kiến nghị nâng chất đội ngũ giáo viên tiếng Anh

Sáng 17-7, đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và xã hội của Quốc hội có buổi làm việc với UBND TPHCM về việc thực hiện Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và xã hội của Quốc hội làm việc với UBND TPHCM về Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045"

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Tấn Phát cho biết, khó khăn lớn nhất của việc thực hiện Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học tại TPHCM hiện nay là nguồn nhân lực.

Theo đó, đội ngũ giáo viên có khả năng giảng dạy các môn học bằng tiếng Anh chưa đáp ứng đủ về số lượng, chất lượng; năng lực tiếng Anh của cán bộ quản lý, giáo viên không chuyên ngữ nhìn chung còn hạn chế.

Cùng với đó, điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, môi trường sử dụng tiếng Anh và khả năng huy động nguồn lực còn chênh lệch giữa các khu vực. Hoạt động cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh chủ yếu theo hình thức xã hội hóa, nhiều cơ sở mầm non công lập chưa có giáo viên tiếng Anh chuyên trách.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Tấn Phát chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn khi triển khai Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học trên địa bàn TPHCM

Các cơ chế, chính sách về tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ giáo viên ngoại ngữ, giáo viên dạy bằng tiếng Anh chưa hoàn thiện; nhận thức của một bộ phận phụ huynh, học sinh chưa đồng đều.

Hiện nay, thành phố đang xem xét phê duyệt Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045. Trước mắt, việc thực hiện sẽ thí điểm ở các địa bàn đô thị thuận lợi, riêng các xã đảo, khu vực còn khó khăn bố trí lộ trình riêng phù hợp.

Bày tỏ ý kiến đồng tình với Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, bà Phan Thị Thùy Linh, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và xã hội của Quốc hội, cho rằng, đội ngũ giáo viên là nút thắt quyết định.

“Xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, hạ tầng chỉ mất vài năm nhưng xây dựng đội ngũ giáo viên phải mất nhiều năm. Để thực hiện hiệu quả Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, cần tập trung xây dựng đội ngũ, phát huy vai trò của các trường đại học trong đào tạo giáo viên, trong đó có giáo viên ngoại ngữ”, bà Phan Thị Thùy Linh bày tỏ.

Ngoài ra, theo PGS.TS Phan Thanh Bình, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và giáo dục của Quốc hội, áp lực về cơ sở vật chất trường lớp, tình trạng di dân cơ học là một trong những thách thức lớn đặt ra cho thành phố khi thực hiện các mục tiêu phát triển giáo dục, trong đó có Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Đó không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành giáo dục mà của toàn bộ hệ thống chính quyền.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, tới đây thành phố tiếp tục tổng kết, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; phân tích sâu các chuyển biến thực chất khi triển khai các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội; đánh giá rõ những chính sách phát huy hiệu quả, những chính sách còn vướng mắc, qua đó bổ sung cơ sở thực tiễn phục vụ việc nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết thành phố sẽ tiếp tục tổng kết, nhân rộng các mô hình hay để triển khai hiệu quả Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Đánh giá cao sự chủ động, tích cực của TPHCM trong việc cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Bộ Chính trị và Quốc hội về phát triển giáo dục và đào tạo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng đề nghị TPHCM tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các kiến nghị, đề xuất để Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổng hợp, báo cáo trình cấp có thẩm quyền nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn tới.

THU TÂM