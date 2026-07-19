Xử lý trẻ “bạo lực mạng” bạn học

Chị N.T.P.M. (xã Nhà Bè, TPHCM) cho biết, con gái chị tên V.M.K. (học lớp 9 tại một trường ở phường Tân Mỹ) đã bị một nhóm nam sinh lớp 8 cùng trường xúc phạm trên TikTok vào đầu tháng 5-2026.

Cụ thể, trong buổi livestream kéo dài khoảng 37 phút, nhóm nam sinh này liên tục gọi đích danh M.K. để cợt nhả, sử dụng những lời lẽ bịa đặt, công kích cá nhân mang tính gợi dục, kéo theo hàng loạt bình luận thô tục từ người xem.

Sau vụ việc, nhà trường đã có buổi gặp gỡ giữa phụ huynh M.K. và các em học sinh liên quan. Tại buổi gặp mặt này, các nam sinh đã xin lỗi M.K. nhưng vừa bước ra khỏi phòng đã nói: “M.K. cứ làm quá lên”.

Nghĩ rằng mình không được bảo vệ, M.K. rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần và tự rạch tay mình trong phòng kín ở nhà.

Tại buổi làm việc với đại diện nhà trường và cơ quan công an..., gia đình M.K. đã đề xuất một số ý kiến, trong đó có yêu cầu kỷ luật các nam sinh liên quan bằng hình thức hạ hạnh kiểm. Thế nhưng, vụ việc sau đó vẫn không được giải quyết thỏa đáng. Gia đình em M.K. nhiều lần gửi đơn đến nhà trường và cầu cứu các cơ quan chức năng.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM đã có văn bản chuyển đơn của gia đình M.K. đến nhà trường yêu cầu rà soát, phối hợp cơ quan chức năng để làm rõ nội dung, đánh giá đúng sự việc, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo về sở. Sau đó, gia đình M.K. tiếp tục gửi đơn thì đến ngày 7-7 vừa qua, họ nhận được công văn phản hồi của Sở GD-ĐT cho biết, các nội dung phản ánh đã được phía nhà trường trả lời đầy đủ và theo đúng thẩm quyền.

Chị P.M. thất vọng chia sẻ: “Trẻ ngày nay sử dụng mạng xã hội rất sớm, rất phổ biến, dễ có hành vi bạo lực mạng, gây tác hại khôn lường trong khi nhiều nơi lại cho rằng khó xử lý với đối tượng là trẻ em. Quy trình xử lý nếu chỉ trên giấy hoặc có nhiều vướng mắc, nhiều khoảng trống pháp lý sẽ làm cho nạn nhân thêm tổn thương khi đi tìm công bằng. Một môi trường học đường an toàn không chỉ được đo bằng việc học sinh biết xin lỗi nhau, mà còn bằng cách các cơ quan có trách nhiệm bảo vệ học sinh khi các em bị tổn thương. Do đó, gia đình tôi mong nhà trường và các cơ quan chức năng xử lý thỏa đáng vụ việc”.

Tiến sĩ Giáo dục học Nguyễn Thị Thu Huyền, Giám đốc chuyên môn hệ thống Trường Pathway, cho biết, với học sinh dưới 16 tuổi (đặc biệt dưới 14 tuổi), việc xử lý vi phạm phải tuân thủ quy định của Bộ GD-ĐT. Nguyên tắc cốt lõi là giáo dục, phục hồi thay vì trừng phạt, nhằm giúp các em nhận thức sai lầm và có cơ hội sửa chữa. Dù trong một số vụ việc nghiêm trọng, nhà trường có thể phối hợp cơ quan công an khi có khiếu nại từ gia đình nạn nhân, nhưng định hướng chung vẫn mang tính nhân văn.

“Tuy nhiên, học sinh vẫn phải chịu những hậu quả tương xứng với hành vi của mình. Thay vì đình chỉ học tập, nhà trường có thể áp dụng hình thức “cấm túc” mang tính giáo dục đối với những em có hành vi bắt nạt. Chẳng hạn, trong giờ ra chơi, các em không được sinh hoạt tự do mà phải làm việc với giáo viên, ban giám hiệu để thực hiện các bài tập phản tư (tự suy ngẫm, phân tích và đánh giá hành vi của mình - pv), đọc sách, viết cảm nhận hoặc xây dựng thông điệp truyền thông về tình bạn. Những hoạt động này giúp học sinh nhận thức sâu sắc hơn về tổn thương mà mình đã gây ra cho người khác”, Tiến sĩ Thu Huyền phân tích.

Theo luật sư Võ Thị Anh Loan, Công ty Luật Chìa Khóa Vàng, bạo lực mạng học đường không thể chỉ khép lại bằng lời xin lỗi, bởi danh dự, nhân phẩm cá nhân là bất khả xâm phạm theo Điều 34 Bộ luật Dân sự 2015. Khi học sinh bị bôi nhọ, nhà trường phải kịp thời bảo vệ và phối hợp xử lý; nếu việc giải quyết chưa khách quan, gia đình có quyền khiếu nại, yêu cầu bồi thường thiệt hại. Đặc biệt, không nên quan niệm người chưa thành niên sẽ được miễn trừ trách nhiệm pháp lý.

Cụ thể, người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi có thể bị xử lý hành chính nếu cố ý vi phạm; từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hành chính hoặc hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Riêng trẻ dưới 14 tuổi dù không bị phạt hành chính nhưng vẫn phải chịu biện pháp giáo dục, đồng thời cha mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại thay.

“Do đó, phụ huynh cần giám sát chặt chẽ hoạt động của con trên mạng, bởi một bình luận ác ý có thể để lại hệ quả lớn. Pháp luật tuy khoan dung với trẻ em nhưng tuyệt đối không dung túng các hành vi xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của người khác”, luật sư Võ Thị Anh Loan chia sẻ.

TRỌNG NGÂN