Cà Mau: Một thí sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ sử dụng điện thoại khi thi tốt nghiệp

Ngày 20-7, thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau cho biết, đã xác minh thông tin phản ánh tiêu cực liên quan đến một thí sinh ở Trường THPT Hồ Thị Kỷ (phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) sử dụng điện thoại khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trường THPT Hồ Thị Kỷ

Theo đó, khi làm việc với cơ quan chức năng, thí sinh T.T.Q. (học sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ) đã thừa nhận có sử dụng điện thoại trong quá trình thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Liên quan đến hành vi trên, Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau cho biết sẽ hủy kết quả đối với thí sinh T.T.Q. vì vi phạm quy chế thi. Đồng thời, xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm.

Trước đó, khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng thí sinh T.T.Q. có hành vi sử dụng điện thoại trong các buổi thi môn ngữ văn và toán. Nhiều thí sinh cùng phòng nhìn thấy sự việc nhưng không dám báo với cán bộ coi thi.

Theo kết quả điểm thi được chia sẻ, thí sinh T.T.Q. đạt 10 điểm môn toán, 6 điểm môn ngữ văn, 4,1 điểm môn vật lý và 5,85 điểm môn hóa học. Người đăng tải nội dung cho rằng đây là điểm 10 môn toán duy nhất của Trường THPT Hồ Thị Kỷ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

TẤN THÁI