Suất diễn đặc biệt của vở kịch “Đồng chí”

Chiều 30-10, tại rạp Hồng Liên (phường Bình Tiên, TPHCM), vở kịch cách mạng Đồng chí (tác giả kịch bản: Lê Thu Hạnh, đạo diễn: NSND Trần Ngọc Giàu - Quốc Thịnh) đã có suất diễn đặc biệt hưởng ứng "Những ngày Văn học - Nghệ thuật TPHCM".

DSC02749.JPG
Một cảnh trong vở diễn. Ảnh: THÚY BÌNH

Trong vở diễn, có nhiều khoảnh khắc đẹp và xúc động: những người cựu chiến binh trở về cùng ký ức, kỷ niệm một thời chiến tranh khốc liệt; nén hương dâng lên anh linh những người lính trẻ đã hy sinh vì sứ mệnh của dân tộc; lòng yêu nước, yêu quê hương, nhiệt huyết và lòng trung thành với đất nước, với quân lệnh, của người lính trong thời đại mới; nỗi day dứt khôn nguôi về tinh thần của người lính già vì những sai lầm của con trẻ... Tất cả cùng tạo nên sức hấp dẫn cho một vở chính kịch thấm đẫm tình người, tình đồng đội, đồng chí.

DSC02863.JPG
Một cảnh trong vở diễn. Ảnh: THÚY BÌNH

Kịch bản Đồng chí từng đoạt giải A của Trại sáng tác kịch bản Hội Sân khấu TPHCM năm 2024, đoạt Huy Chương Vàng Liên hoan Sân khấu TPHCM lần thứ 1 năm 2024 và Giải thưởng Sáng tạo TPHCM năm 2025.

DSC02994.JPG
Ảnh: THÚY BÌNH

Vở diễn có sự tham gia của NSND Mỹ Uyên, nghệ sĩ Chánh Trực, diễn viên Quốc Thịnh, Minh Quốc, Trọng Hiếu, Kỳ Thiên Cảnh, Lâm Thắng, Khánh Đăng…

THÚY BÌNH

Từ khóa

Quốc Thịnh Kỳ Thiên Cảnh Tình đồng chí Giải thưởng Sáng tạo TPHCM Ngô Mỹ Uyên Điểm bạc Hồng Liên Chánh Trực Quân lệnh Sáng đèn vở kịch "Đồng chí"

