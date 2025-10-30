NSND Trịnh Kim Chi hóa thân 2 số phận trái ngược nhau

Trong 2 bộ phim truyền hình ra mắt khán giả vào đầu tháng 11, NSND Trịnh Kim Chi sẽ có hai vai diễn đối lập: một nghèo khổ và một giàu có, sang trọng.

Trong phim Mật ngọt tựa khói sương (đạo diễn Hoàng Mập - Cư Huế), Trịnh Kim Chi vào vai bà Tám Luông - người đàn bà góa chồng quyết định đi bước nữa. Tám Luông là người đàn bà nghèo khổ làm nghề bán chuối chiên để kiếm tiền nuôi con trai tên Thanh (Trần Nhật Hào thủ vai) ăn học.

Tạo hình mặt mộc của NSND Trịnh Kim Chi trong Mật ngọt tựa khói sương. Ảnh: ĐPCC

Bi kịch thường xuyên xảy ra với gia đình bà Tám Luông khi người chồng sau không lo chạy xe ôm mà rượu chè, thường xuyên say xỉn, kiếm chuyện đánh vợ con... Câu chuyện kịch tính nhất xảy ra với bà Tám Luông khi con trai bị mất tích và rơi vào động buôn người qua biên giới.

Theo tiết lộ của đạo diễn Hoàng Mập, dù đã làm đạo diễn rất nhiều phim nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy một diễn viên nổi tiếng trước khi quay không cần hóa trang, hoàn toàn để mặt mộc như trường hợp của NSND Trịnh Kim Chi với vai bà Tám Luông.

“Còn về diễn xuất, với kỹ thuật và kinh nghiệm đóng phim từ những năm 90, Trịnh Kim Chi luôn hoàn thành cảnh quay nhanh nhất”, đạo diễn Hoàng Mập nhấn mạnh.

NSND Trịnh Kim Chi vào vai người phụ nữ bán chuối chiên kiếm sống. Ảnh: ĐPCC

Trong khi đó, ở phim truyền hình Trà ma nữ (đạo diễn Hoàng Mập - Cư Huế), NSND Trịnh Kim Chi thủ vai bà Bảy Trà là mẹ của Hai Giàu (Hoàng Mập) và Cẩm Loan (Phương Ngân).

Nữ diễn viên cũng hóa thân vào vai người phụ nữ góa chồng nhưng sang trọng, sắc sảo và quyến rũ khác hẳn với nhân vật bà Tám Luông.

Tạo hình hoàn toàn khác biệt của NSND Trịnh Kim Chi trong Trà ma nữ. Ảnh: ĐPCC

Bà Bảy Trà nắm trong tay nhiều quyền lực khi là chủ doanh nghiệp trà giàu có nhất vùng nơi gia đình nhà bà đang sinh sống.

Vì không chấp nhận con gái mình có bầu với người đàn ông nghèo khổ bà tìm mọi thủ đoạn phá nát tình cảm của con gái đồng thời quyết gả con vào gia đình giàu có.

NSND Trịnh Kim Chi cùng đạo diễn Hoàng Mập. Ảnh: ĐPCC

Theo kế hoạch, phim Mật ngọt tựa khói sương sẽ được phát sóng trên kênh YouTube SCTV14 - Kênh Phim Việt Official, độc quyền lúc 20 giờ hàng ngày, từ ngày 2-11.

Trong khi đó, phim Trà ma nữ sẽ phát sóng trên kênh phim Việt SCTV14 lúc 19 giờ 45 hàng ngày từ ngày 3-11.

HẢI DUY