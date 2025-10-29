Giữ hồn dân tộc qua vở cải lương “Tiếng trống Mê Linh”

Tối 29-10, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương (TPHCM), Sở VH-TT TPHCM tổ chức trình diễn vở cải lương " Tiếng trống Mê Linh". Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình của "Những ngày văn học - nghệ thuật TPHCM".

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thăm hỏi các nghệ sĩ trước giờ biểu diễn

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Hoàng Thao, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương (trước đây) cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Hơn 1.400 khán giả, khách mời đã có mặt thưởng thức vở cải lương "Tiếng trống Mê Linh"

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM phát biểu trước giờ biểu diễn

Từ khoảng 17 giờ, hơn 1.400 khán giả với đủ lứa tuổi, đã có mặt tại Hội trường Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương để chờ đợi thưởng thức vở cải lương.

Khán giả chờ đợi thưởng thức vở cải lương kinh điển

Vở diễn Tiếng trống Mê Linh đưa khán giả đi ngược dòng thời gian để sống lại một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc. Đó là câu chuyện về Trưng Trắc cùng em là Trưng Nhị quyết tâm tiến hành khởi nghĩa "đền nợ nước, trả thù nhà". Hai Bà Trưng lập đàn thờ trên cửa sông Hát truyền lệnh khởi nghĩa. Tiếng trống đồng được đánh lên trong thời khắc thiêng liêng của Hai Bà Trưng được xem như lời hiệu triệu linh thiêng, khiến người xem trào dâng cảm xúc tự hào về hào khí Âu Lạc.

Một cảnh trong vở cải lương "Tiếng trống Mê Linh"



Ông Nguyễn Quốc Dũng (60 tuổi, người dân phường Phú Lợi, TPHCM) chia sẻ: “Tôi rất mê xem cải lương. Tôi cũng đã từng xem trích đoạn Tiếng trống Mê Linh nhiều lần trên tivi, nhưng đây là lần đầu tiên được xem trực tiếp vở diễn trên sân khấu lớn, được thấy các nghệ sĩ ngoài đời. Thật hay và xúc động! Các nghệ sĩ đã hoàn thành xuất sắc vai diễn, đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả”.

Khán giả đủ mọi lứa tuổi ngồi kín khán phòng

Chị Nguyễn Thị Mai (40 tuổi, ngụ tại phường Bình Dương, TPHCM) chia sẻ: "Tôi xem mà thấy xúc động vô cùng. Vở diễn như một khúc tráng ca về lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Tôi đưa con đi xem để các cháu hiểu hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc".

Một cảnh trong vở diễn

Tác phẩm Tiếng trống Mê Linh được tái diễn với nhiều ê kíp và nhiều phiên bản khác nhau nhưng mỗi lần công diễn, khán giả mộ điệu trong ngoài nước đều dành cho vở diễn lời khen ngợi nồng nhiệt.

Phần trình diễn xuất sắc của các nghệ sĩ tại đêm diễn

Theo NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, các hoạt động trong khuôn khổ “Những ngày văn học - nghệ thuật TPHCM" năm 2025 sẽ được tổ chức rộng khắp tại các phường Sài Gòn, Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu, và đặc khu Côn Đảo, góp phần phát huy sự đa dạng, đặc sắc của các loại hình nghệ thuật tại thành phố; lan tỏa các tác phẩm có giá trị tư tưởng đến với người dân, giúp nâng cao tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và những giá trị nhân văn sâu sắc.

Trích đoạn được các nghệ sĩ trình diễn đầy sắc sảo từ giọng ca đến vũ đạo, liên tiếp nhận những tràng vỗ tay từ khán giả

Vở cải lương Tiếng trống Mê Linh được công diễn lần đầu vào năm 1977 (tác giả Việt Dung - Vĩnh Điền). Vở đã được bình chọn là một trong 50 tác phẩm VHNT tiêu biểu của TPHCM từ sau ngày đất nước thống nhất.

TÂM TRANG