Lần đầu tiên, Bộ VH-TT-DL tổ chức hội nghị kết nối với cộng đồng sáng tạo nội dung

Ngày 30-10, tại Hà Nội, Bộ VH-TT-DL tổ chức hội nghị cung cấp thông tin, định hướng truyền thông lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch do Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình chủ trì.

Lần đầu tiên, Bộ VH-TT-DL tổ chức một hội nghị kết nối với các công ty quản lý mạng đa kênh và những người sáng tạo nội dung. Ảnh: HUẤN TRẦN

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, TPHCM cùng hơn 40 công ty quản lý KOLs (MCN) và các nền tảng, kênh nội dung lớn trên không gian mạng như TikTok, Zalo, Tuyền Văn hóa, Thế Anh 28, Schannel, BeatVN, DatVietVAC, VCCorp...

Đây là lần đầu tiên, Bộ VH-TT-DL tổ chức một hội nghị quy mô nhằm kết nối trực tiếp với các công ty quản lý mạng đa kênh và những người sáng tạo nội dung, lực lượng đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong hệ sinh thái thông tin quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình nhấn mạnh, việc định danh truyền thông xã hội trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội là cần thiết, thể hiện tinh thần đồng hành giữa Nhà nước và cộng đồng sáng tạo, cùng xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, nhân văn.

Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình cho rằng, truyền thông xã hội đã trở thành trụ cột mới trong hệ sinh thái văn hóa, thông tin quốc gia, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa và con người Việt Nam.

Sự kiện đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản trị truyền thông từ mô hình quản lý sang đồng hành và định hướng, từ giám sát sang hợp tác cùng lực lượng truyền thông xã hội, hướng tới mục tiêu chuyên nghiệp hóa hoạt động sáng tạo nội dung và lan tỏa giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Nhiều đại biểu tham dự hội nghị thống nhất rằng mạng xã hội không chỉ là công cụ truyền thông, mà còn là không gian văn hóa mở, nơi bản sắc, lối sống và cảm xúc dân tộc được tái tạo mỗi ngày. Khi người sáng tạo nội dung biết hướng về giá trị nhân văn, khi “người ảnh hưởng” trở thành “người lan tỏa giá trị Việt”, truyền thông xã hội sẽ trở thành sức mạnh mềm chiến lược của quốc gia.

Theo ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ VH-TT-DL sẽ duy trì các buổi cung cấp thông tin định kỳ hàng tháng, hướng tới xây dựng mạng lưới hợp tác giữa cơ quan quản lý, các MCN và nhà sáng tạo nội dung, giúp truyền thông xã hội đi cùng nhịp với báo chí chính thống, đồng thời lan tỏa giá trị tích cực, hình ảnh tốt đẹp của đất nước.

Sự kiện này cũng phản ánh nỗ lực thiết lập cơ chế kết nối mới giữa Nhà nước và lực lượng sáng tạo xã hội - một hướng đi phù hợp trong thời đại mà “sức mạnh mềm” của quốc gia không chỉ nằm ở chính sách, mà còn ở khả năng lan tỏa cảm xúc, hình ảnh và giá trị văn hóa Việt trên không gian số, nơi bản sắc, lối sống, ngôn ngữ và cảm xúc dân tộc được tái tạo và lan truyền mỗi ngày.

MAI AN