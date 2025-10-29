Hai phim Việt cùng ra mắt, khuấy động không khí điện ảnh cuối tháng 10

Tối 28-10, hai bộ phim Việt Phá đám: Sinh nhật mẹ và Bịt mắt bắt nai cùng tổ chức buổi ra mắt tại TPHCM, thu hút đông đảo nghệ sĩ và khán giả. Đáng chú ý, cả hai phim cùng lựa chọn ngày 31-10 để chính thức khởi chiếu toàn quốc, hứa hẹn tạo nên một "cuộc đua" thú vị trên màn ảnh Việt dịp cuối tháng 10.

Sôi động ra mắt “Phá đám: Sinh nhật mẹ”

Buổi công chiếu phim Phá đám: Sinh nhật mẹ diễn ra tại cụm rạp Galaxy Nguyễn Du, với sự góp mặt của ê-kíp làm phim: giám chế Nguyễn Thanh Bình; nhà sản xuất Thái Minh Châu; các diễn viên: NSƯT Ái Như, NSƯT Thành Hội, Hồng Ánh, Trần Kim Hải, Samuel An, Tín Nguyễn, Hoàng Phi, Xuân Nghị...

Sự kiện cũng quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng của làng giải trí như: ca sĩ Ngọc Sơn, NSND Mỹ Uyên, NSƯT Tuyết Thu, vợ chồng nghệ sĩ Thu Trang - Tiến Luật, đạo diễn Võ Thanh Hòa, diễn viên Vân Trang, Hứa Vĩ Văn, Quách Ngọc Tuyên, Avin Lu, MC Liêu Hà Trinh…

Dàn diễn viên Phá đám: Sinh nhật mẹ trên thảm đỏ sự kiện. Ảnh: ĐPCC

Đặc biệt, ca sĩ Ngọc Sơn bất ngờ trình diễn bản phối mới ca khúc “60 năm cuộc đời” cùng dàn nhạc đờn ca tài tử, mang lại không khí sôi động cho sự kiện. Nam ca sĩ cũng góp mặt trong phim với một vai phụ thú vị.

Trước đó, trong phần chia sẻ với báo giới, giám chế Nguyễn Thanh Bình cho biết, bộ phim không “đặc biệt thơm ngon” như câu slogan quảng cáo bánh mì Sài Gòn đầy quen thuộc. Thay vào đó, anh tin nó “đặc ruột, thơm bơ” - “đặc” tấm lòng chân thành của tất cả ê-kíp để tạo ra tác phẩm tốt nhất, “thơm” nhất trong khả năng của mình.

Tác phẩm đánh dấu lần đầu chạm ngõ điện ảnh của hai nghệ sĩ Ái Như và Thành Hội. Ảnh: ĐPCC

Nghệ sĩ Ái Như lần đầu chạm ngõ điện ảnh cho biết đã nhiều lần đắn đo trước khi nhận vai vì lo ngại tên tuổi của mình không đủ sức hút phòng vé. Tuy nhiên, một khi đã nhận lời, chị luôn nỗ lực hết mình để trọn vẹn vai diễn.

“Bịt mắt bắt nai” – bất ngờ từ dàn diễn viên trẻ

Cùng thời điểm, bộ phim Bịt mắt bắt nai cũng ra mắt tại cụm rạp Beta Quang Trung trong không khí náo nhiệt. Đạo diễn Hoàng Thơ và dàn diễn viên trẻ gồm Bích Ngọc, Lương Gia Huy, Dũng Bino, Thái Trà My đã có dịp giao lưu, chia sẻ về quá trình thực hiện phim.

Đạo diễn Hoàng Thơ và 4 diễn viên chính phim Bịt mắt bắt nai. Ảnh: ĐPCC

Diễn viên Bích Ngọc cho biết chị xúc động khi tác phẩm cuối cùng cũng đến được với khán giả sau thời gian dài ấp ủ. Với Thái Trà My, đây là lần đầu thử sức với điện ảnh nên không khỏi hồi hộp, lo lắng. Hai nam chính Lương Gia Huy và Dũng Bino đều bày tỏ niềm háo hức khi “đứa con tinh thần” sau 3 năm sản xuất chính thức ra mắt công chúng.

Diễn viên Thân Thúy Hà, Lê Minh Thuấn

Trong khi đó, đạo diễn Hoàng Thơ chia sẻ, điểm khiến anh tự tin chính là dàn diễn viên trẻ, diễn xuất đồng đều và thể loại kịch tính mà phim theo đuổi.

Cả Phá đám: Sinh nhật mẹ và Bịt mắt bắt nai đều được dán nhãn T16 (dành cho khán giả từ 16 tuổi trở lên). Hai bộ phim sẽ có các suất chiếu sớm từ ngày 30-10 trước khi chính thức ra mắt trên toàn quốc từ ngày 31-10.

