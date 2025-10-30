Sự bùng nổ của các sự kiện âm nhạc quy mô lớn đang tạo nên “hiệu ứng concert” rõ nét, tác động mạnh mẽ đến hành vi du lịch của người Việt.

Lượng tìm kiếm chỗ ở tăng vọt cùng làn sóng concert âm nhạc

Dữ liệu mới nhất từ Booking.com cho thấy, lượng tìm kiếm nơi lưu trú tại các thành phố tổ chức concert tăng vọt mỗi khi các chương trình âm nhạc được công bố.

Cụ thể, sau khi G-Dragon công bố tổ chức concert tại Hà Nội, lượt tìm kiếm khách sạn và homestay trong giai đoạn 6 đến 9-11 tăng hơn 250% so với cùng kỳ năm trước. Tương tự, khi dàn nghệ sĩ tham gia Y-CONCERT với nhiều "Anh trai" và "Chị đẹp" được công bố, lượng tìm kiếm chỗ ở tại thủ đô vào các ngày 19 đến 20-12 cũng tăng gấp 60%. Không chỉ trong nước, xu hướng này còn lan rộng toàn cầu khi BLACKPINK mở bán vé concert tại Singapore, lượng tìm kiếm nơi lưu trú trong thời gian 28 đến 30-11 tăng tới 115%.

Theo đại diện Booking.com, những con số này phản ánh sự thay đổi trong cách người Việt lựa chọn điểm đến du lịch. “Với nhiều du khách, chính các sự kiện âm nhạc chứ không phải địa danh du lịch truyền thống mới là động lực thúc đẩy họ lên đường”, ông Branavan Aruljothi, Giám đốc quốc gia Booking.com tại Việt Nam, cho biết.

Báo cáo Travel Trends 2025 của Booking.com cũng chỉ ra rằng, 62% du khách Việt cho biết, họ đã đi du lịch trong năm 2024 để tham dự một sự kiện âm nhạc, trong khi 38% xem concert và lễ hội là yếu tố quan trọng khi chọn điểm đến. 68% du khách được truyền cảm hứng du lịch từ mạng xã hội, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của văn hóa đại chúng trong việc định hình xu hướng du lịch.

Không chỉ mang đến trải nghiệm âm nhạc trực tiếp, các concert còn góp phần quảng bá điểm đến, thúc đẩy chi tiêu và gia tăng lượng khách lưu trú. Các thành phố như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng... vốn thường xuyên tổ chức sự kiện âm nhạc quy mô lớn đang đứng trước cơ hội mới để phát triển loại hình du lịch âm nhạc.

Ông Branavan Aruljothi nhận định: “Âm nhạc và du lịch đều có sức mạnh kết nối con người, truyền cảm hứng khám phá và thể hiện cá tính. Du khách Việt ngày càng cá nhân hóa hành trình của mình, sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn để có trải nghiệm trọn vẹn và đáng nhớ”.

MAI AN