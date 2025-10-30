Xây dựng và phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam

Sáng 30-10, tại Hà Nội, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (Bộ VH-TT-DL) tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Những quan điểm mới của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV”.

Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các nhà hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, nhằm góp ý hoàn thiện Dự thảo Văn kiện, hiện thực hóa tầm nhìn của Đảng về phát triển con người và văn hóa Việt Nam toàn diện, bền vững trong thời kỳ mới.

Quang cảnh hội thảo

Phát biểu đề dẫn, ông Hoàng Hà, Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật cho biết, hội thảo đã nhận được nhiều tham luận tập trung vào 5 vấn đề trọng tâm gồm:

- Xác lập vai trò ngang hàng của văn hóa với kinh tế, chính trị, xã hội;

- Thể chế hóa hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình, con người;

- Phát triển công nghiệp văn hóa, văn hóa số, sức mạnh mềm;

- Bảo tồn di sản gắn với phát triển bền vững;

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật.

Theo GS-TS Phạm Duy Đức, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Dự thảo Văn kiện thể hiện quyết tâm chính trị rõ ràng của Đảng trong hoàn thiện thể chế phát triển văn hóa và con người Việt Nam. Trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ ban hành, triển khai các hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam tích hợp sâu vào giáo dục, truyền thông và văn hóa cơ sở.

Dự thảo xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm:

- Hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện các hệ giá trị và chuẩn mực con người Việt Nam;

- Thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa;

- Xây dựng cơ chế đột phá cho phát triển văn hóa, nghệ thuật dân tộc gắn với công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí;

- Thúc đẩy phong trào văn hóa cơ sở, lấy người dân làm chủ thể;

- Xây dựng công trình văn hóa, thể thao tầm khu vực và quốc tế, biểu tượng của thời đại Hồ Chí Minh.

Từ định hướng mới, PGS-TS Lê Quý Đức đề xuất xây dựng khung lý thuyết về giá trị học Việt Nam hiện đại, xây dựng chỉ số phát triển văn hóa và con người để lượng hóa hiệu quả chính sách. Ông cũng nhấn mạnh vai trò của giáo dục văn hóa công dân, truyền thông giá trị, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

GS-TS Từ Thị Loan, nguyên Quyền Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, đánh giá những nội dung mới trong Dự thảo thể hiện bước tiến quan trọng trong tư duy lý luận của Đảng về văn hóa – từ nền tảng tinh thần, văn hóa đã được xác định là "sức mạnh mềm chiến lược", yếu tố then chốt nâng cao vị thế và uy tín quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Theo bà, cần phát triển mạnh công nghiệp văn hóa, tạo ra sản phẩm văn hóa độc đáo mang bản sắc Việt Nam và sức lan tỏa toàn cầu, đồng thời đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, giá trị văn hóa và con người Việt Nam một cách chủ động, chuyên nghiệp.

Xây dựng và phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam không chỉ là mục tiêu chiến lược, mà còn là con đường tất yếu để khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tầm vóc dân tộc trong thời đại mới. Khi văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh và trụ cột phát triển, Việt Nam sẽ có nền tảng vững chắc để phát triển nhanh, bền vững, nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

MAI AN