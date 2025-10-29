Dọc ngang thiên lý trên "đôi giày mòn gót"

Không đơn thuần là một cuốn sách du ký, với Đôi giày mòn gót (NXB Thế giới), tác giả Thi Quốc Duy còn mang đến những chia sẻ hữu ích về hướng nghiệp cho những bạn trẻ có đam mê làm hướng dẫn viên. Bởi cuốn sách tích lũy từ 22 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành du lịch của anh.

Với đặc thù công việc, tác giả Thi Quốc Duy (quê quán Tây Ninh) đã đặt chân đến 41 quốc gia và vùng lãnh thổ trong thời gian 22 năm theo nghề hướng dẫn viên du lịch. Cuốn sách Đôi giày mòn gót ra đời như một lời tự sự chân thành của người làm nghề, vừa là nhật ký hành trình, vừa là lời nhắn gửi đến thế hệ hướng dẫn viên trẻ đang trên con đường đi tìm bản sắc của riêng mình.

Theo chia sẻ của tác giả, Đôi giày mòn gót “đơn giản chỉ kể lại những câu chuyện buồn vui góp nhặt được trên hành trình sự nghiệp khởi phát từ niềm đam mê thuần túy”. Tác phẩm không đặt nặng triết lý nhân sinh, mà kể về nghề hướng dẫn viên cũng như cách con người trưởng thành sau mỗi chuyến đi.

Với gần 300 trang, cuốn sách hé mở câu chuyện hậu trường của nghề hướng dẫn viên dưới góc nhìn của người trong cuộc, chân thực và giàu trải nghiệm

Như những cuốn sách du ký khác, tác giả dành nhiều trang để ghi lại vẻ đẹp của những miền đất từng đi qua. Tác phẩm mở ra những chiều không gian đầy rung động: từ buổi sáng tinh mơ trên ruộng bậc thang Tú Lệ (Việt Nam), đến khung cảnh hùng vĩ rợp cờ đỏ sao vàng trên Đảo Bé (Việt Nam), rồi những chuyến đi xa để ngắm nhìn bóng hoàng hôn đổ dài trên bức tường đá cổ kính của Đấu trường Colosseum (Italy), hay lắng nghe tiếng vó ngựa gõ nhịp trên đường phố Bagan (Myanmar) trầm mặc. Người đọc còn theo chân tác giả qua những trải nghiệm độc đáo: cú nhảy bungee để đời ở Nepal, ngắm Cape Town (Nam Phi) từ lưng chừng trời, vượt thác ở Sri Lanka, khám phá Hỏa Diệm Sơn (Trung Quốc) - nơi tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết...

Bên cạnh đó, Đôi giày mòn gót còn là một cẩm nang hướng nghiệp sinh động, giúp bạn trẻ đang ấp ủ giấc mơ theo nghề du lịch hiểu hơn về niềm vui, thử thách và giá trị của nghề. Tác giả viết như một người anh đi trước, gửi gắm những bí quyết và triết lý làm nghề mà anh xem như kim chỉ nam: “Bạn cần-phải-yêu nơi mình đến; vì chỉ khi thật sự dành tình cảm cho điểm đến, bạn mới truyền tải thông tin một cách đầy cảm xúc và chạm được trái tim du khách”.

Đáng chú ý, trong số những bí quyết làm nghề thành công, tác giả Thi Quốc Duy đã nhắc đến thói quen đọc sách như một yếu tố đầy quan trọng. Theo chia sẻ của tác giả, nhờ đọc sách giúp anh có kiến thức sâu rộng, từ đó hiểu biết sâu sắc về thế giới xung quanh cũng như phát triển tư duy tốt hơn. Vốn từ phong phú từ việc đọc sách giúp anh nâng cao khả năng diễn đạt và giao tiếp chuyên nghiệp hơn. Thói quen đọc sách còn giúp anh biết cách kiểm soát cảm xúc tốt hơn, nhẫn nại và bình tĩnh hơn trong nhiều tình huống.

“Với người khác, việc đọc sách có thể đơn giản chỉ là để giải trí nhưng với hướng dẫn viên du lịch, đọc sách là một yêu cầu bắt buộc vì bạn cần phải có một nền tảng kiến thức vững chắc cũng như vốn từ phong phú để làm nghề tốt hơn. Sách về kỹ năng sống còn giúp các bạn hiểu về tâm lý học, cách ứng xử, giúp bạn nhìn mọi việc thấu đáo và tường tận hơn để từ đó biết sống tử tế, khiêm nhường và yêu thương nhiều hơn”, tác giả Thi Quốc Duy bày tỏ.

Vào lúc 9 giờ ngày 1-11, tại Vườn trong phố - Thảo Điền (số 34, đường số 11, phường An Khánh, TPHCM), tác giả Thi Quốc Duy sẽ có buổi gặp gỡ và giao lưu với bạn đọc nhân dịp ra mắt ấn phẩm Đôi giày mòn gót.

QUỲNH YÊN