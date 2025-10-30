Ngày 30-10, Hội Nhà văn TPHCM phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TPHCM và Công ty CP Văn hóa Chi (Chibooks) tổ chức chương trình gặp gỡ, giao lưu với nhà văn Lưu Chấn Vân và hội thảo: “Nhìn lại 10 năm Văn học Trung Quốc tại Việt Nam”, từ năm 2015 đến 2025.

Hội thảo là một trong những hoạt động thuộc chuỗi sự kiện Giao lưu Văn học Việt-Trung lần thứ nhất năm 2025.

Một số tác phẩm văn học đương đại Trung Quốc được giới thiệu tại Việt Nam gần đây. Ảnh: QUỲNH YÊN

Phát biểu tại chương trình, nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, cho rằng, “Sự giao lưu văn học đang từng bước đi tới mục tiêu thiết lập giao lưu hai chiều, các tác phẩm Việt Nam đến với bạn đọc Trung Quốc và ngược lại. Đây là yếu tố quan trọng cho sự hội nhập văn hóa, là chiếc cầu kết nối chiều sâu văn hóa, chiều sâu tâm hồn con người của hai quốc gia”.

Nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, phát biểu tại chương trình. Ảnh: QUỲNH YÊN

Cũng tại hội thảo đã diễn ra cuộc giao lưu với nhà văn Trung Quốc Lưu Chấn Vân. Ông sinh năm 1958 tại huyện Diên Tân, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), hiện là giáo sư Khoa Văn học, Đại học Nhân dân Trung Quốc. Các tác phẩm nổi bật của ông gồm: Tháp Phố, Tân binh liên, Lông gà khắp đất, Quan nhân, Tôi là Lưu Nhảy Vọt, Một câu chọi vạn câu… Đáng chú ý trong số này là tác phẩm Một câu chọi vạn câu từng giành Giải thưởng Văn học Mao Thuẫn lần thứ 8 (Giải thưởng văn học uy tín nhất của Trung Quốc).

Nhà văn Lưu Chấn Vân ký tặng sách cho bạn đọc. Ảnh: QUỲNH YÊN

QUỲNH YÊN