Bộ VH-TT-DL truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội

Ngày 30-10, tại phường Vũng Tàu (TPHCM), Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT-DL) phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Du lịch TPHCM tổ chức hội nghị truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VH-TT-DL năm 2025.

Tham dự có ông Phạm Cao Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ VH-TT-DL và đại biểu đến từ 5 tỉnh, thành gồm: TPHCM, Đồng Tháp, Tây Ninh, Lâm Đồng và Đồng Nai.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phạm Cao Thái nhấn mạnh, thời gian qua, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được Bộ VH-TT-DL quan tâm, thực hiện. Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống pháp luật của ngành có 427 văn bản, trong đó bao gồm 14 luật, 77 nghị định, 42 quyết định/chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và 293 thông tư, quyết định của Bộ trưởng.

Các hệ thống pháp luật này chia thành 18 lĩnh vực như: di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, gia đình, thư viện, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, quảng cáo, điện ảnh, báo chí, xuất bản, in và phát hành, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử... Nội dung văn bản đã cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản quy phạm của cơ quan nhà nước cấp trên; bảo đảm phù hợp, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, điều chỉnh các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, có tác động tích cực đến tình hình kinh tế - xã hội và quản lý nhà nước của bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe tuyên truyền về chính sách, pháp luật kết hợp phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VH-TT-DL được ban hành từ tháng 7-2024 đến tháng 10-2025 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; truyền thông chính sách về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức vận hành bộ máy chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp; tư vấn đối thoại, hướng dẫn kỹ năng tìm hiểu, khai thác pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ…

