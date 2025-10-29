Được xây dựng từ năm 1892, Nhà thờ Mằng Lăng không chỉ là một trong những nhà thờ cổ nhất của tỉnh Đắk Lắk mà còn là nơi lưu giữ cuốn sách chữ Quốc ngữ đầu tiên – dấu mốc quan trọng trong lịch sử văn hóa, giáo dục Việt Nam.

Chiêm ngưỡng Nhà thờ Mằng Lăng, nơi lưu giữ cuốn sách quốc ngữ đầu tiên ở Việt Nam

Nhà thờ tọa lạc tại xã Tuy An Đông, thuộc phía Đông tỉnh Đắk Lắk, do linh mục Joseph de La Cassagne – một nhà truyền giáo người Pháp – khởi công xây dựng. Theo người dân địa phương, nhà thờ được đặt theo tên khu rừng Mằng Lăng – nơi từng gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng giáo dân nơi đây.

Nhà thờ Mằng Lăng tọa lạc tại xã Tuy An Đông, thuộc phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Công trình mang đậm phong cách Gothic – một phong cách kiến trúc bắt đầu phát triển từ nửa sau thời Trung cổ ở Tây Âu và thịnh hành cho đến tận cuối thế kỷ 16. Vào cuối thế kỷ 19, khi Công giáo bắt đầu lan rộng tại Việt Nam, việc xây dựng Nhà thờ Mằng Lăng là một dấu mốc quan trọng, thể hiện sự giao thoa giữa văn hóa phương Đông và phương Tây.

Nhà thờ Mằng Lăng được xây dựng vào năm 1892 bởi linh mục Joseph de La Cassagne

Nhà thờ Mằng Lăng là điểm đến thu hút kháchdu lịch tại Đắk Lắk

Nhà thờ Mằng Lăng được xây dựng trên khuôn viên 5.000m﻿2

Nhà thờ được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic - một phong cách kiến trúc bắt đầu phát triển từ nửa sau thời Trung cổ ở Tây Âu và thịnh hành cho đến tận cuối thế kỷ 16

Bên trong nhà thờ được thiết kế trang trọng

Thiết kế bên trong nhà thờ mang phong cách Tây Âu

Điểm đặc biệt nhất tại Nhà thờ Mằng Lăng là nơi lưu giữ bản in cuốn "Phép giảng tám ngày", được biên soạn bởi linh mục Alexandre de Rhodes – người có vai trò quan trọng trong việc sáng tạo và phát triển chữ Quốc ngữ tại Việt Nam.

Cuốn sách không chỉ là một tài liệu tôn giáo mà còn là một di sản văn hóa quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lớn trong lịch sử giáo dục và truyền bá kiến thức tại Việt Nam. Đây là công cụ đầu tiên giúp phổ biến chữ Quốc ngữ, mở ra một kỷ nguyên mới trong việc truyền tải thông tin, giáo dục và giao tiếp.

Nhà thờ Mằng Lăng là nơi lưu giữ cuốn sách chữ quốc ngữ đầu tiên - Phép giảng tám ngày của linh mục Alexandre de Rhodes in năm 1651 tại Roma, Ý

MAI CƯỜNG