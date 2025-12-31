Lan tỏa nghệ thuật hát bội

Biểu diễn hát bội phục vụ bà con trước cổng chợ Bình Tây, TPHCM

Đông kín khán giả

Chương trình Sắc - ấn ngọc Nam Phương do Sở VH-TT TPHCM chỉ đạo Nhà hát Nghệ thuật hát bội TPHCM thực hiện. Trước mắt, chương trình sẽ biểu diễn phục vụ cộng đồng dịp cuối năm 2025, chào mừng năm mới 2026. Tiếp đến, sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa truyền thống phục vụ khách du lịch tại TPHCM.

Chương trình được xây dựng như câu chuyện kể về một gia đình có truyền thống nghệ thuật hát bội. Trong gia đình ấy có người nghệ sĩ hát bội lão thành luôn đau đáu với việc gìn giữ và bảo vệ nghệ thuật cổ truyền trước dòng chảy quá mạnh mẽ của đời sống văn hóa đương đại. Ông đã nỗ lực trao truyền những di sản nghệ thuật hát bội mình nắm giữ đến các thế hệ kế thừa với niềm tin rằng, chỉ có văn hóa dân tộc mới thể hiện được bản sắc, nét đẹp rất riêng của từng đất nước.

Với ý nghĩa đó, chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng với những màn trình diễn đặc sắc, hấp dẫn khán giả từ phục trang, hóa trang, vũ đạo đến cảnh trí, thiết kế không gian sân khấu mang đậm bản sắc văn hóa lịch sử dân tộc. Các nghệ sĩ lần lượt giới thiệu và trình diễn những bài bản hát bội kinh điển như: lễ Rước bàn thờ Tổ, lễ Xây chầu Đại Bội, lễ hội đình làng, lễ hội Kỳ Yên… cũng như tái hiện hoạt động biểu diễn hát bội trong đời sống nhân dân. Các buổi diễn thu hút đông đảo khán giả và Nhà hát Nghệ thuật hát bội TPHCM đã quyết định kéo dài suất diễn đến ngày 2-1-2026.

Bên cạnh việc biểu diễn tại nhà hát, Nhà hát Nghệ thuật hát bội TPHCM còn tiếp tục đưa nghệ thuật hát bội đến cộng đồng thông qua hai điểm diễn: sân trước Đền Hùng - Thảo Cầm Viên Sài Gòn (phường Sài Gòn) và Lăng Lê Văn Duyệt (phường Bình Thạnh). Cả hai điểm đều thu hút rất đông khán giả, dù thời tiết nắng nóng, thiếu chỗ ngồi. Thích thú với các màn trình diễn văn hóa truyền thống Việt Nam, với phục trang, hóa trang và âm nhạc của hát bội, anh Malcolm, quốc tịch Pháp, đang làm việc tại TPHCM, cho biết: “Tôi ở thành phố được 6 năm. Tôi rất yêu thích văn hóa Việt Nam, đã từng xem đờn ca tài tử, múa rối nước, hôm nay là hát bội. Dù tôi không hiểu nhiều về ý nghĩa câu chuyện, nhưng tôi luôn thấy thú vị với âm nhạc, trang phục và cách hóa trang của nghệ sĩ”.

Người trẻ tìm về văn hóa truyền thống

Thời gian qua, nghệ thuật truyền thống được các đơn vị văn hóa chú trọng tổ chức, làm mới, diễn phục vụ liên tục, đã giúp lan tỏa mạnh mẽ nghệ thuật dân tộc trên nhiều kênh thông tin, trong đời sống xã hội. Đặc biệt, có nhiều bạn trẻ sau khi biết đã yêu mến, ủng hộ, quảng bá bộ môn này.

Nguyễn Hoàng Thanh Tâm, sinh viên năm nhất Trường Đại học Công nghệ thông tin, cho biết: “Tôi theo dõi fanpage của Nhà hát Nghệ thuật hát bội TPHCM nên biết được các chương trình biểu diễn và thường rủ bạn thân cùng đi xem. Thực ra trên mạng không thiếu các video tuồng, nhưng được xem trực tiếp ở sân khấu vẫn thích hơn. Tôi thích tuồng vì cách xây dựng nhân vật sâu sắc, điệu hát, nhịp hát, vũ đạo, hóa trang ấn tượng, cho tôi nhiều cảm xúc”.

Từ niềm yêu thích, không ít người trẻ cũng đã trở thành một phần trong hành trình lan tỏa giá trị di sản. Phan Nguyễn Thùy Dương, sinh viên năm 4 khoa Quan hệ công chúng - Truyền thông, Trường Đại học Văn Lang, cho biết: “Trước đây tôi không biết gì về hát bội, nhưng sau lần đầu tiên đi xem một đêm diễn tại Lăng Lê Văn Duyệt, tôi đã bị hát bội cuốn hút”. Sau đó, Thùy Dương đã chủ động kết nối với các anh chị nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM, tham gia phụ giúp nhà hát trong công việc thiết kế áp phích để đăng fanpage, chụp ảnh, quay clip… Thùy Dương chủ động xin thực tập tại nhà hát và rủ thêm 5 bạn sinh viên chung khóa cùng tham gia, hỗ trợ công tác quảng bá, tuyên truyền các hoạt động của nhà hát trên nhiều kênh thông tin.

“Tôi muốn mọi người thấy được vẻ đẹp của loại hình nghệ thuật dân tộc này. Những người bạn tôi, ban đầu cũng không biết gì về hát bội, nhưng rồi cùng làm các dự án quảng bá hát bội, các bạn đã yêu thích từ khi nào không biết. Tôi mong muốn sẽ tiếp tục được góp sức trẻ để cùng nhà hát gìn giữ và lan tỏa nghệ thuật truyền thống của dân tộc đến với khán giả hôm nay”.

THÚY BÌNH