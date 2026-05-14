Trao 31 giải cuộc thi viết "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới"

Sáng 14-5, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về chương trình tổng kết, trao giải cuộc thi viết về đề tài “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 5 (2025-2026).

Gặp mặt báo chí thông tin về chương trình tổng kết, trao giải cuộc thi viết về đề tài “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”, sáng 14-5. Ảnh: VIỆT TRUNG

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân nhấn mạnh, sau 5 lần tổ chức, cuộc thi ngày càng khẳng định uy tín, sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống báo chí cả nước, trở thành diễn đàn để đội ngũ người làm báo, chuyên gia, nhà khoa học đóng góp tiếng nói trách nhiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cuộc thi lần thứ 5 nhận được 651 tác phẩm của 72 cơ quan báo chí tham dự, tăng 110 tác phẩm so với mùa giải trước. Nếu cuộc thi lần đầu chỉ có 30 cơ quan báo chí hưởng ứng thì đến nay số lượng đơn vị tham gia đã tăng gấp 2,4 lần. Các tác phẩm dự thi bám sát chủ đề, thể lệ, phản ánh toàn diện nhiều nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới theo Nghị quyết số 35-NQ/TW.

Cuộc thi thu hút sự tham gia của 72 cơ quan báo chí. Ảnh: VIỆT TRUNG

Chất lượng các tác phẩm ngày càng được nâng lên, nhiều bài viết có chiều sâu lý luận và thực tiễn, thể hiện rõ tính chiến đấu và trách nhiệm xã hội của báo chí cách mạng. Cuộc thi không chỉ tạo sức lan tỏa trong giới báo chí mà còn góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng chung khảo đã lựa chọn 31 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm: 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C và 13 giải khuyến khích. Tổng cộng có 27 cơ quan báo chí đoạt giải. Dịp này, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quyết định tặng Bằng khen cho 9 tập thể có nhiều đóng góp tích cực cho cuộc thi trong 5 năm qua.

Chương trình tổng kết và trao giải sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 19-5-2026 tại Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và các nền tảng số của Báo Quân đội nhân dân.

