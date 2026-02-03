Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026), sáng 3-2, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ viếng có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: QUANG PHÚC

Cùng dự lễ viếng có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn thể Trung ương đã dự lễ viếng. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lễ viếng. Ảnh: QUANG PHÚC

Đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, làm nên những thành tựu vĩ đại. Sự lãnh đạo của Đảng, sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tạo sức mạnh tổng hợp để đất nước tiếp tục vượt qua khó khăn, thử thách.

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG PHÚC

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG PHÚC

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là thời điểm cả nước chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại hội là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG PHÚC

Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG PHÚC

Tiếp đó, đoàn đại biểu đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Tại đây, các đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến dâng đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ”.

Quang cảnh Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại lễ viếng. Ảnh: QUANG PHÚC

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: QUANG PHÚC

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: QUANG PHÚC

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: QUANG PHÚC

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: QUANG PHÚC

Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: QUANG PHÚC

Sáng cùng ngày, các đoàn: Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an; Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

TRẦN BÌNH