Đảng viên trẻ - mạch nguồn từ cơ sở - Bài 3: Bồi đắp niềm tin từ cơ sở

Ở những địa bàn đặc thù về tôn giáo, dân tộc, khu vực biên giới hay hải đảo, việc triển khai chủ trương của Đảng là hành trình bền bỉ củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Tại những nơi đầu sóng ngọn gió hay vùng sâu, vùng xa ấy, nhiều đảng viên trẻ đang ngày đêm bám địa bàn, kiên trì lắng nghe và đồng hành cùng người dân qua những việc làm cụ thể.

Khơi sức dân bằng hành động thiết thực

Giữa vùng biển phía Nam của Tổ quốc, nơi hoạt động khai thác hải sản diễn ra sôi động nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về pháp lý và an toàn, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 xác định đơn vị là lực lượng ở tuyến đầu thực thi pháp luật gắn với xây dựng “thế trận lòng dân” trên biển. Trên boong tàu CSB 8001 đang rẽ sóng làm nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Văn Đức, Chính trị viên tàu, vẫn miệt mài với những tập tài liệu tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Với anh, công tác tuyên truyền không phải là những buổi lên lớp khô khan trong hội trường, mà bắt đầu từ những cuộc trò chuyện sát mép nước, trên những khoang thuyền còn nồng mùi tôm cá.

Trung tá Nguyễn Văn Đức chia sẻ: “Muốn người dân tin và đồng thuận, trước hết phải đến với họ bằng sự chân thành. Bởi lẽ, nếu chỉ nhắc đến quy định, chế tài xử phạt thì sẽ rất khó để thuyết phục những người đang phải mưu sinh giữa sóng gió khắc nghiệt”. Hiểu điều ấy, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển chọn cách hỗ trợ thiết thực: tặng cờ Tổ quốc để khẳng định chủ quyền, hỗ trợ nước ngọt cho những chuyến đi biển dài ngày, hay tận tình hướng dẫn ngư dân cách ghi nhật ký hành trình đúng quy định.

Sự đồng hành ấy giúp người dân hiểu rằng lực lượng chức năng không chỉ kiểm tra, xử lý vi phạm mà còn là chỗ dựa vững chắc để họ yên tâm bám biển, làm ăn đúng pháp luật. Từ đó, việc vận động chấp hành các quy định về khai thác hải sản bền vững mới thực sự có sức thuyết phục và lan tỏa.

Rời vùng biển về địa bàn vùng biên giới, câu chuyện khơi sức dân và tạo sự đồng thuận lại mang những đặc thù khác, cũng không ít khó khăn. Phường biên giới Tịnh Biên, tỉnh An Giang là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số và hoạt động giao thương sôi động. Trung úy Trần Thanh Luật, 24 tuổi, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, xác định, dân vận là nhiệm vụ chiến lược, là “cầu nối” vững chắc giữa bộ đội biên phòng với cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân.

Trung úy Trần Thanh Luật, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật đến người dân. ẢNH: NAM KHÔI

Không dừng ở việc tuyên truyền đơn thuần, Trung úy Trần Thanh Luật cùng đồng đội đã kiên trì xây dựng các mô hình “dân vận khéo”, phát huy vai trò của người dân trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới. Đặc biệt, khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đưa vào vận hành, người dân gặp lúng túng khi sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc các ứng dụng số, các đảng viên trẻ như Trung úy Trần Thanh Luật đã đi đầu hỗ trợ, hướng dẫn từng bước cho người dân. Sự gần gũi, chủ động giải quyết những vướng mắc ấy đã giúp giảm áp lực cho cơ sở, đồng thời tạo niềm tin của đồng bào vùng biên với Đảng, với chính quyền.

Kiên trì bám cơ sở

Ở các khu dân cư, vùng đồng bào theo đạo hay dân tộc thiểu số, sự đồng thuận của người dân lại được xây dựng, củng cố qua sự kiên trì, mềm dẻo và thấu hiểu sâu sắc đời sống cộng đồng.

Điển hình như tại vùng đất U Minh, tỉnh Cà Mau, sự cách trở về địa lý khiến việc tiếp cận y tế, giáo dục chất lượng cao vẫn là thách thức lớn. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ xã U Minh nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra những mục tiêu rất táo bạo: tăng thu nhập bình quân đầu người thêm 70%, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống dưới 0,15%, và 100% tuyến lộ nông thôn được bê tông hóa vào năm 2030…

Với mong muốn đóng góp công sức cùng địa phương đạt được mục tiêu trên, anh Quách Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã U Minh, một đảng viên trẻ trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã, đã chọn cách bắt đầu từ việc đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế. Anh tích cực hỗ trợ doanh nghiệp và bà con xây dựng các sản phẩm thế mạnh như gạo hữu cơ lúa - tôm, cá đồng đạt chuẩn thị trường gắn với du lịch trải nghiệm. Anh Quách Cẩm Tú tâm niệm, muốn người dân tin, phải để họ thấy lợi ích ngay trong cuộc sống hàng ngày. Chính từ những thay đổi nhỏ trong sinh kế, niềm tin của người dân được bồi đắp dần, tạo nền tảng vững chắc để các chủ trương lớn của Đảng được thực hiện thuận lợi.

Câu chuyện về sự tận tụy của đảng viên trẻ cũng hiện diện tại khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, TPHCM - địa bàn có nhiều kênh rạch và các cơ sở tôn giáo. Hình ảnh chị Huỳnh Thị Thanh Tâm, Bí thư Chi bộ khu phố, thường xuyên men theo các tuyến rạch Lò Bún, Tư Tiến để vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường đã trở nên quen thuộc. Chị không áp đặt hay nói những lời giáo điều, mà bắt đầu mỗi cuộc gặp bằng sự thăm hỏi chân tình về gia đình, công việc, sau đó mới nhẹ nhàng trao đổi về việc xây dựng cảnh quan khu dân cư xanh - sạch - đẹp.

Tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của chị Huỳnh Thị Thanh Tâm đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút ngày càng nhiều tình nguyện viên là đồng bào có đạo tham gia tích cực vào các phong trào ở địa phương. Các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Phiên chợ 0 đồng” hay chăm lo cho người nghèo của khu phố những năm gần đây luôn có sự đồng thuận, chung tay góp sức của các giáo dân, phật tử sinh sống trên địa bàn.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, xã Đăk Rơ Wa cũng là một điểm sáng về vai trò của đảng viên trẻ. Ở địa bàn đặc thù với hơn 74% dân số (hơn 18.700 người) là người có đạo như Công giáo, đạo Phật, đạo Cao Đài, đạo Tin lành, việc triển khai chủ trương của Đảng phải luôn gắn chặt với việc giữ gìn sự hài hòa trong đời sống tín ngưỡng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phan Ngọc Định cho biết, xã có đông đảng viên là người có đạo - 172 đảng viên, trong đó có nhiều đảng viên trẻ. Lớp đảng viên này đã giữ vai trò “cầu nối mềm” giữa Đảng, chính quyền và người dân vô cùng hiệu quả. Họ vừa hiểu đường lối của Đảng, vừa am hiểu tâm tư, tình cảm, sinh hoạt tôn giáo của người dân, nên khi họ vận động, người dân dễ tiếp nhận và đồng thuận. Từ xây dựng nông thôn mới đến xóa nhà tạm, đảng viên là người có đạo luôn là lực lượng đi đầu, gương mẫu đóng góp công sức và tiền của cho các công trình phúc lợi xã hội.

Sau mỗi câu chuyện của những đảng viên trẻ nơi đầu sóng ngọn gió hay vùng biên giới xa xôi, điều đọng lại lớn nhất chính là sự dấn thân không mệt mỏi. Họ không chọn cách nói hay, mà chọn cách làm đúng, bắt đầu từ những trăn trở, vướng mắc của người dân. Cứ thế, niềm tin được củng cố một cách tự nhiên, bền bỉ, trở thành nhịp cầu vững chắc nhất đưa nghị quyết của Đảng thấm sâu vào mạch sống đời thường.

* Ông LÊ VĂN HÙNG VƯƠNG, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng: Khẳng định mình từ những việc mới, việc khó Trong bối cảnh hiện nay, việc khơi dậy sức trẻ và tạo không gian để các đảng viên trẻ dấn thân chính là chìa khóa để tạo nên những bứt phá ngay từ cơ sở. Thực tế cho thấy, khi được đặt đúng vị trí, đảng viên trẻ sẽ phát huy vai trò rất rõ nét, nhất là ở những việc mới, việc khó như chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hay hỗ trợ thủ tục hành chính. Bằng cách bắt đầu từ những phần việc cụ thể, gắn chặt với lợi ích thiết thực của người dân, họ đang trở thành cầu nối quan trọng để đưa chủ trương của Đảng thấm sâu vào đời sống. * Sư cô HUỆ HÒA, Trụ trì chùa Viên Quang, khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, TPHCM: Tôn trọng và đồng hành Điều tôi trân trọng nhất ở đội ngũ cán bộ trẻ hiện nay là sự kiên trì, nhẹ nhàng và thái độ tôn trọng khi làm việc với các cơ sở tôn giáo. Họ không áp đặt mà thường xuyên đến tận nơi để hướng dẫn, đồng hành trong từng hoạt động an sinh xã hội hay bảo vệ môi trường. Sự gần gũi và minh bạch ấy đã tạo dựng được niềm tin sâu sắc, giúp các chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống một cách tự nhiên và bền vững.

NHÓM PV