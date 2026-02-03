Bước chân công nhân theo Đảng

Hòa chung niềm vui chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2026), tại Di tích lịch sử Hàng Dương (Đặc khu Côn Đảo, TPHCM), 32 công nhân, người lao động ưu tú vinh dự đọc lời tuyên thệ đứng vào hàng ngũ của Đảng. Với họ, đây là giây phút không thể quên trong cuộc đời mình.

Những ngày qua, tranh thủ thời gian rảnh rỗi, anh Nguyễn Trường Thiện, nhân viên bảo vệ Trường Tiểu học Hiệp Tân, phường Phú Thạnh (TPHCM) xem lại Điều lệ Đảng, đọc đi đọc lại lời tuyên thệ. Từ khi được các đồng chí trong chi bộ nhà trường thông báo lễ kết nạp Đảng sẽ diễn ra đúng dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng cùng với những công nhân ưu tú khác tại các đơn vị, anh Thiện cảm thấy rất vinh dự, hạnh phúc và tự hào. “Đối với tôi, đây chính là một cột mốc lịch sử

của bản thân. Trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là một danh hiệu, mà với tôi, đây là trọng trách lớn lao. Tôi biết mình cần phấn đấu, nỗ lực rèn luyện nhiều hơn để xứng đáng với niềm vinh dự này”, anh Thiện bày tỏ.

Là một trong 32 gương công nhân ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng dịp 3-2-2026, chị Trần Thị Hồng Phượng, công nhân vệ sinh Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 7 (TPHCM) cảm thấy đây là niềm vinh dự quá lớn với bản thân. Chị Phượng cho biết, mỗi ngày chị đều cố gắng làm tốt nhất công việc của mình, và sự cố gắng ấy của chị đã từng bước đưa chị đến gần với Đảng.

Niềm tự hào được đứng vào hàng ngũ của Đảng sau nhiều năm phấn đấu là hành trình không dễ dàng với nhiều công nhân lao động. Sự tích cực trong lao động sản xuất, năng nổ trong các hoạt động phong trào, nỗ lực học tập, lao động, rèn luyện đã đem đến cho họ niềm vinh dự suốt đời.

Theo thống kê, giai đoạn 2023-2025, gần 17.000 đoàn viên ưu tú là công nhân, người lao động vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TPHCM Võ Khắc Thái cho biết, những năm qua, tổ chức công đoàn rất quan tâm, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp. Đặc biệt, Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã xác định: “Chú ý hơn nữa công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng trong công nhân… Tăng dần tỷ lệ cán bộ xuất thân từ công nhân trong bộ máy lãnh đạo các cấp”. Thực hiện chủ trương trên, nhiều công nhân, người lao động đã có cơ hội trở thành đảng viên.

Đồng chí Võ Khắc Thái tin tưởng, với niềm vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng nơi mảnh đất thiêng liêng Côn Đảo, những đảng viên mới sẽ được tiếp thêm động lực, phấn đấu rèn luyện để trở thành “cầu nối” vững chắc giữa Đảng với đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động; đặc biệt là không ngừng phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

THÁI PHƯƠNG