Lãnh đạo Trung ương, TPHCM thăm, chúc tết các cá nhân, đơn vị

Chiều 2-2, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm, chúc tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và gia đình. Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng cảm ơn nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã luôn quan tâm, theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho Đảng và Nhà nước thời gian qua. Nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026 sắp đến, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc đồng chí Nông Đức Mạnh cùng toàn thể gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường tới thăm, chúc tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ mong muốn, với kinh nghiệm thực tiễn phong phú của mình, đồng chí tiếp tục dành sự quan tâm, đóng góp ý kiến tâm huyết, trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta.

* Trong hai ngày 1 và 2-2, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm, chúc tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân. Đại tướng Phan Văn Giang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thông tin một số kết quả nổi bật của toàn quân trong năm 2025...

* Sáng 2-2, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đến thăm, gửi lời chúc mừng năm mới thắng lợi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, người lao động Cục Chính trị Quân khu 7.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chúc tết Cục Chính trị Quân khu 7. ẢNH: BẠCH THIẾT

* Ngày 2-2, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc đến thăm, tặng quà tết tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao tinh thần đoàn kết, hiệp đồng và kết quả nổi bật của Vùng 5 Hải quân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chúc cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị nhiều sức khỏe; tiếp tục đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, địa phương, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc tặng quà tết đến cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4. ẢNH: ĐỨC THÁI

* Cùng ngày, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đến thăm, chúc tết các cá nhân và đơn vị trên địa bàn thành phố. Thăm, chúc tết Làng trẻ em SOS thành phố (phường An Hội Tây), đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị đơn vị tiếp tục duy trì môi trường chăm sóc an toàn, nhân văn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra; chúc tập thể cán bộ, nhân viên và các em năm mới bình an, mạnh khỏe.

Đến thăm, chúc tết Cụm 35, Cục 75, Tổng cục 2 (phường Thông Tây Hội); Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp (phường Thông Tây Hội) và Bệnh viện Quân y 175 (phường Hạnh Thông), đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận đóng góp của lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ được giao và bày tỏ tin tưởng các đơn vị tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm mới.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cũng đến thăm, chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ai (sinh năm 1928, phường Thông Tây Hội); ông Đinh Xuân Viên (sinh năm 1947), thương binh, nhiễm chất độc hóa học (phường An Hội Tây); ông Cao Hồng Sơn (sinh năm 1953), người nhiễm chất độc hóa học (phường Hạnh Thông).

* Sáng 2-2, Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa Trần Tuấn Lĩnh đến thăm, tặng quà tết tại Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu; tặng quà các gia đình chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo và trẻ mồ côi trên địa bàn.

* Ngày 2-2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh đến thăm, tặng quà và làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Long.

* Chiều cùng ngày, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Huỳnh Thị Phúc, đến thăm, tặng quà tết Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Trưng Vương, Bệnh viện Lãnh Bình Thăng, Trung tâm Cấp cứu 115 và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Tại các điểm đến thăm, đồng chí Huỳnh Thị Phúc đánh giá cao sự tận tụy của đội ngũ thầy thuốc trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

* Trong dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Điền phối hợp với chùa Long Hòa (xã Long Điền) tổ chức trao 200 suất quà tết cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nghĩa Thành phối hợp với Viện Dưỡng lão và các mạnh thường quân tổ chức Phiên chợ 0 đồng với 36 gian hàng, phục vụ 600 người có hoàn cảnh khó khăn và người mù trên địa bàn...

NHÓM PV