Lãnh đạo phường Bến Cát gặp gỡ, tiếp nhận phản ánh và hiến kế của người dân, doanh nghiệp

Sáng 9-10, UBND phường Bến Cát (TPHCM) tổ chức chương trình “Cà phê sáng với nhân dân”, nhằm gặp gỡ, lắng nghe ý kiến, tâm tư, hiến kế của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Nguyễn Trọng Ân trò chuyện với nhân dân, khu phố trong buổi cafe sáng 9-10

Tại buổi gặp gỡ, đại diện các khu phố và người dân trao đổi với lãnh đạo phường về nhiều nội dung thiết thực như cải cách hành chính, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị, an ninh trật tự tại khu nhà trọ, cùng những vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Qua buổi trò chuyện với lãnh đạo phường, người dân gửi gắm, trao đổi nhiều vấn đề thời sự tại địa phương

Nhiều ý kiến được ghi nhận, trong đó có kiến nghị của ông Nguyễn Quốc Hùng (khu phố Mỹ Thạnh) về việc người lao động khó xin xác nhận nhà ở hợp pháp để con em được đi học, do nhà xây trên đất nông nghiệp đã lâu năm.

Lãnh đạo phường Bến Cát đã tiếp thu, đồng thời chỉ đạo bộ phận chuyên môn hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, đảm bảo giải quyết linh hoạt, đúng quy định pháp luật, tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

Mô hình "Cafe sáng với nhân dân" được xem như chiếc cầu nối giữa lãnh đạo địa phương và người dân

Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp cải thiện chất lượng phục vụ hành chính, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ, cũng như tăng cường đối thoại định kỳ giữa chính quyền và người dân để tháo gỡ khó khăn kịp thời.

Theo ông Nguyễn Trọng Ân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Cát, mô hình “Cà phê sáng với nhân dân” được tổ chức luân phiên tại 3 điểm trên địa bàn, là cầu nối quan trọng giữa chính quyền với nhân dân trong giai đoạn đầu thực hiện mô hình chính quyền đô thị. “Qua những buổi gặp gỡ, chúng tôi có thêm nhiều ý kiến, sáng kiến sát thực tiễn, giúp địa phương điều chỉnh chính sách và phương thức phục vụ tốt hơn,” ông Ân chia sẻ.

Cà phê sáng giúp lãnh đạo gắn kết, gần gũi hơn với dân

Cùng ngày, phường Bến Cát tổ chức họp mặt kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 – 13-10-2025), tri ân các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội và công tác an sinh địa phương.

Phường Bến Cát phát động ủng hộ "Quỹ vì người nghèo" trên địa bàn phường

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bến Cát phát động phong trào “Toàn dân chăm lo người nghèo”, kêu gọi các doanh nghiệp, mạnh thường quân tiếp tục đồng hành, chung tay xây dựng phường giàu đẹp, văn minh và nhân ái.

TÂM TRANG