Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 được truyền hình trực tiếp tại 4 điểm cầu

Ngày 8-10, Thành ủy TPHCM tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Chủ trì họp báo có các đồng chí: Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông đánh giá cao vai trò của báo chí trong suốt nhiệm kỳ qua, đã đồng hành, phản ánh sinh động, kịp thời những nỗ lực và thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Theo đồng chí, điểm mới của đại hội lần này là phiên khai mạc được truyền hình trực tiếp với 4 điểm cầu, gồm: điểm cầu trung tâm tại Học viện Cán bộ TPHCM và 3 điểm cầu tại khu vực Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu (trước đây), đặc khu Côn Đảo, qua đó phản ánh tâm tư, ý kiến của người dân để truyền tải đến đại hội.

Đồng chí Dương Anh Đức giới thiệu App Đại hội I. Ảnh: VIỆT DŨNG

Để đại hội thành công tốt đẹp, giai đoạn trước đại hội, đồng chí Đặng Minh Thông yêu cầu các cơ quan báo chí tập trung làm nổi bật thành tựu và khát vọng phát triển. Trong đó có những tuyến bài chuyên sâu, phân tích những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 3 địa phương (trước khi hợp nhất) đã đạt được. Đồng thời, lan tỏa những mô hình mới, cách làm hay, những công trình trọng điểm đang làm thay đổi diện mạo đô thị.

Đặc biệt, phải toát lên được tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và những điểm đột phá trong định hướng phát triển giai đoạn 2025-2030. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ về tầm nhìn xây dựng một siêu đô thị đa trung tâm, từ đó khơi dậy niềm tự hào và khát vọng cống hiến trong mỗi người dân.

Đồng chí cũng lưu ý báo chí mở những chuyên trang, chuyên mục thực chất để đăng tải dự thảo Báo cáo chính trị, lắng nghe và phản ánh những ý kiến tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân.

Đông đảo phóng viên báo, đài tham dự họp báo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong thời điểm diễn ra đại hội, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu tập trung đưa tin về các nội dung thảo luận sâu sắc tại hội trường và các tổ, các bài tham luận trách nhiệm của đại biểu.

Kết thúc đại hội, các cơ quan báo chí cần thông tin kịp thời, đầy đủ về Ban Chấp hành khóa mới và những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố.

“Báo chí phải là lực lượng chủ lực trong việc phân tích, diễn giải, để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng, hiểu sâu sắc những quan điểm, mục tiêu, giải pháp mà đại hội đã đề ra; biến Nghị quyết của Đảng thành nhận thức, ý chí và hành động của toàn dân”, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông nhấn mạnh.

Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan báo chí bám sát quá trình các cấp, các ngành cụ thể hóa Nghị quyết; phát hiện, biểu dương những đơn vị làm tốt, cách làm sáng tạo. Đồng thời giám sát, phản biện những nơi làm chậm, làm hình thức, là động lực thúc đẩy, đảm bảo nghị quyết thực sự đi vào thực tiễn của thành phố.

Họp báo thu hút nhiều phóng viên các cơ quan báo, đài. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chuyển đổi số toàn diện tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030 Thông tin về chuyển đổi số tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần I, nhiệm kỳ 2025-2030, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Phạm Hồng Sơn cho biết, tại đại hội có 3 không gian triển lãm, trong đó có 1 không gian gắn với sự phát triển khoa học - công nghệ của TPHCM. Hiện Trung tâm Chuyển đổi số và Sở KH-CN tập trung thực hiện không gian này. Đến với không gian này, các đại biểu sẽ được trải nghiệm các hoạt động tiêu biểu, nổi bật của các sản phẩm công nghệ hiện nay đang có tại TPHCM, trong đó có các hoạt động lần đầu tiên xuất hiện tại đại hội. Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Phạm Hồng Sơn thông tin về chuyển đổi số tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VIỆT DŨNG Triển lãm sẽ diễn ra xuyên suốt trong 3 ngày diễn ra đại hội (từ 13 đến 15-10). Người dân có thể tìm hiểu thông qua nhiều kênh thông tin hay có thể trải nghiệm tại khu vực diễn ra đại hội. Việc điểm danh đại biểu cũng được thực hiện bằng các thiết bị công nghệ. Toàn bộ các tài liệu đại hội sẽ được đăng tải trên App Đại hội I (trừ tài liệu mật). Hiện các đại biểu đã tiếp cận được tài liệu, từ đó có thời gian nghiên cứu, góp ý các ý kiến giá trị cho đại hội. App Đại hội I sẽ tiếp tục được duy trì cho các hoạt động khác, kể cả các hoạt động hội họp của Thành ủy TPHCM. App cũng có nhiều ứng dụng khác để tìm hiểu về văn hóa, xã hội của TPHCM cũng như một số hạng mục giải trí… Đến nay, 95% nội dung trên app đã hoàn thiện và được triển khai trên app.

THU HƯỜNG - VĂN MINH