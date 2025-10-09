Phường An Phú (TPHCM): Chủ động giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn

Sáng 9-10, Đảng ủy phường An Phú tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ II (mở rộng), nhằm đánh giá công tác trong 9 tháng đầu năm và phương hướng trong những tháng cuối năm.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, đề nghị phường An Phú tiếp tục rà soát quỹ đất công để xin chủ trương, kinh phí xây thêm trường học, đáp ứng nhu cầu học tập của con em người lao động đang sinh sống và làm việc ở địa phương.

Đồng chí cũng yêu cầu phường chủ động trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, đặc biệt là tấn công mạnh tội phạm ma túy. Xây dựng mỗi chủ nhà trọ, người ở trọ là một nguồn tin tố giác tội phạm để kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng vi phạm.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo báo cáo, sau 3 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường An Phú vẫn còn diễn biến phức tạp. Cụ thể, đã xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông làm chết 9 người; 18 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội (tăng 8 vụ), chủ yếu là cố ý gây thương tích. Về tội phạm ma túy, đã khởi tố 9 vụ, 32 đối tượng.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú phát biểu tại hội nghị Đảng bộ phường An Phú hiện có 25 chi, đảng bộ trực thuộc, với 826 đảng viên. Theo đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú, trong những tháng cuối năm 2025, ngoài chủ lực là công an, địa phương huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.

