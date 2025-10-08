UBTVQH họp phiên thứ 50, xem xét, cho ý kiến về 22 dự án luật, nghị quyết

Trong phiên họp thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) dự kiến xem xét, cho ý kiến về 22 dự án luật, nghị quyết, bao gồm hoàn thiện các chính sách thuế, tổ chức bộ máy, quyền con người...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, chiều 15-10 sẽ thống nhất lần cuối các nội dung trình Quốc hội

Chiều 8-10, phiên họp thứ 50 của UBTVQH khai mạc tại Nhà Quốc hội.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, trong thời gian dự kiến kéo dài 6,5 ngày, tại phiên họp này, UBTVQH sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định 37 nội dung.

Trong đó, công tác lập pháp tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, với thời lượng lớn nhất tại phiên họp. UBTVQH xem xét, cho ý kiến về 22 dự án luật, nghị quyết để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, trong đó có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến những lĩnh vực then chốt (như hoàn thiện các chính sách thuế, tổ chức bộ máy, quyền con người, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia).

“Để thực hiện đúng tinh thần mà Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất, công tác lập pháp “không chỉ dừng lại ở việc khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn, điểm nghẽn, mà còn phải đi trước, mở đường, dẫn dắt cho phát triển của đất nước, khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức lao động, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển”, đề nghị các đồng chí khi thảo luận cần thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn, tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, hiện đại, có tính đột phá, tạo động lực và không gian mới cho phát triển đất nước”, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, UBTVQH sẽ cho ý kiến đối với các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, công tác dân nguyện, các báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch 5 năm trình Quốc hội.

Một số công việc khác cũng nằm trong chương trình nghị sự phiên họp này, gồm: việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; việc hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; phân bổ dự toán, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025; điều chỉnh hợp nhất kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 của các địa phương sau sáp nhập…

“Chúng ta đang ở giai đoạn “nước rút” để hoàn tất các nội dung, công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý và cho biết, theo kế hoạch, chiều 15-10, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ họp để rà soát, thống nhất lần cuối các nội dung trình Quốc hội. Sau đó, ngày 19-10, tiến hành họp với tổ trưởng tổ Đảng để quán triệt một số vấn đề về kỳ họp.

ANH PHƯƠNG