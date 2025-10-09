Thường trực Thành ủy TPHCM kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM

Sáng 9-10, tại Học viện Cán bộ TPHCM, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, cùng đoàn công tác kiểm tra việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; các thành viên Tiểu Ban văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội…

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra khu vực hội trường chính, các khu vực bố trí phòng thảo luận tổ và các khu triển lãm phục vụ đại hội. Các đồng chí trong đoàn cũng gặp gỡ, động viên lực lượng tham gia phục vụ đại hội.

Sau đó, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và đoàn công tác làm việc với các tiểu ban, các cơ quan, đơn vị về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thường trực Thành ủy TPHCM kiểm tra khu vực điểm danh đại biểu bằng robot. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM nhắc nhở, công tác chuẩn bị đại hội phải thật kỹ lưỡng và toàn diện để đảm bảo đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Đồng chí chia sẻ, theo đánh giá chung của Trung ương, khâu chuẩn bị đại hội của TPHCM trước mắt được đánh giá cao, như việc TPHCM chuẩn bị tổ chức chuyến tham quan vào ngày 12-10 cho các đại biểu chính thức; tổ chức phản hồi, truyền tải không khí chung từ các điểm cầu về đại hội.

Bí thư Thành ủy TPHCM kiểm tra khu vực triển lãm không gian số. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I diễn ra từ ngày 13 đến 15-10. Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM đã thông báo triệu tập 550 đại biểu tham dự đại hội, trong đó 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu được chỉ định, chia thành 12 tổ. Sáng 13-10, đại biểu sẽ tham dự đại hội phiên trù bị. Cả ngày 14-10 và buổi sáng 15-10, đại biểu tham dự đại hội phiên chính thức và bế mạc.

Trước khi khai mạc đại hội, trong các ngày 11 và 12-10, đại biểu tham dự các hoạt động trước đại hội, trong đó có hoạt động tham quan các công trình tiêu biểu của TPHCM.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I không sử dụng tài liệu giấy (trừ tài liệu mật). Mỗi đại biểu mang theo 1 máy tính bảng để truy cập các thông tin, tài liệu liên quan đến đại hội.

Điểm mới của đại hội lần này là phiên khai mạc được truyền hình trực tiếp với 4 điểm cầu, gồm: điểm cầu trung tâm tại Học viện Cán bộ TPHCM và 3 điểm cầu tại khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây), đặc khu Côn Đảo, qua đó phản ánh tâm tư, ý kiến của người dân để truyền tải đến đại hội.

Trong khuôn khổ triển lãm tại đại hội có không gian văn hoá Hồ Chí Minh với hình thức vật thể và trực tuyến. Các tài liệu, hình ảnh, video về Bác Hồ được đăng tải và kết nối với bản đồ 3D của các bảo tàng. Các không gian văn hoá vật lý tại học viện, bao gồm tủ sách tư tưởng Hồ Chí Minh và các không gian triển lãm hình ảnh, sách về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ. Ngoài ra, Học viện Cán bộ TPHCM còn tổ chức cuộc thi sách nói “Hồ Chí Minh - lời Bác sáng mãi muôn đời"; cuộc thi “Thuyết minh về không gian văn hóa Hồ Chí Minh”. Qua cuộc thi lan tỏa những giá trị của không gian văn hóa Hồ Chí Minh, tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến toàn thể giảng viên, viên chức, học viên và sinh viên học viện.

>> Một số hình ảnh Thường trực Thành ủy TPHCM kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội sáng 9-10. Ảnh: VIỆT DŨNG

VĂN MINH - THU HƯỜNG