Xã Long Sơn, TPHCM: 9 tháng, doanh thu các ngành kinh tế đạt gần 1.960 tỷ đồng

Sáng 9-10, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Long Sơn (nhiệm kỳ 2025-2030) đã tổ chức hội nghị lần thứ 2 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025.

Hội nghị lần thứ 2 của Đảng bộ xã Long Sơn (nhiệm kỳ 2025-2030)

Theo báo cáo tại hội nghị, 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu các ngành kinh tế trên địa bàn xã gần 1.960 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu công nghiệp - xây dựng ước đạt 856 tỷ đồng; doanh thu thương mại - dịch vụ ước đạt 664 tỷ đồng, giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 440 tỷ đồng. Về phát triển kinh tế tư nhân, từ ngày 1-7 đến nay, đã cấp mới 255 hồ sơ với vốn đăng ký 2.650 tỷ đồng.

Qua hơn 3 tháng vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, xã tiếp nhận 1.160 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó, có 989 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến; số lượng hồ sơ đã giải quyết đúng hạn và trước hạn là 1.098/1.160 hồ sơ (đạt 99,6%).

Kinh tế cảng biển Long Sơn đang trên đà phát triển

Hội nghị cũng tổng kết đợt thi đua cao điểm “100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Xã Long Sơn vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra

Dịp này, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã Long Sơn đã tổ chức vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

PHÚ NGÂN