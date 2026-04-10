Lãnh đạo TPHCM chúc mừng Tết cổ truyền Lào

Ngày 10-4, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cùng đoàn đại biểu TPHCM đã đến chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TPHCM nhân dịp Tết cổ truyền Lào (Bunpimay).

Đồng chí Đặng Minh Thông gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Lào tại TPHCM và nhân dân các bộ tộc Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay. Đồng chí bày tỏ niềm vui, sự trân trọng về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt - Lào. Nhân dân hai nước luôn dành cho nhau những tình cảm đặc biệt, gắn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau.

Đồng chí Đặng Minh Thông nhấn mạnh, mối quan hệ hợp tác giữa TPHCM và các địa phương của Lào thời gian qua diễn ra sôi nổi trên nhiều lĩnh vực như đào tạo nguồn nhân lực, y tế, giáo dục, thương mại - đầu tư, giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi bên. Trong thời gian tới, TPHCM sẽ tiếp tục vun đắp, phát huy mối quan hệ tốt đẹp giữa TPHCM và các địa phương của Lào nói riêng, giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung.

Tổng lãnh sự Lào Phonesy Bounmixay cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo TPHCM dành tặng nhân dịp Tết Bunpimay; gửi lời chúc tốt đẹp đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM. Tổng lãnh sự Phonesy Bounmixay mong muốn mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa TPHCM với các địa phương của Lào, cũng như giữa hai nước Lào - Việt Nam, ngày càng phát triển tốt đẹp, gắn bó.

