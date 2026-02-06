Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng các cơ sở y tế dịp Tết Bính Ngọ 2026

Chiều 6-2, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng các cơ sở y tế trên địa bàn nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy thăm, chúc mừng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM

Thăm Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá cao vai trò của bệnh viện là cơ sở chuyên sâu, quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình.

Thành phố kỳ vọng bệnh viện tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt chuyên môn, phát triển thành trung tâm điều trị kỹ thuật cao và trung tâm nghiên cứu chuyên sâu; đồng thời tiếp tục phát huy thế mạnh chuyên khoa, đẩy mạnh đào tạo nhân lực và ứng dụng kỹ thuật mới trong điều trị.

Dịp này, đồng chí gửi lời chúc sức khỏe, chúc tập thể lãnh đạo, y bác sĩ và người lao động bệnh viện đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy thăm, chúc mừng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM

Đến thăm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ trân trọng những nỗ lực, hy sinh và tinh thần đồng hành của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, nhất là giai đoạn dịch bệnh nhiều khó khăn.

Đồng chí ghi nhận kết quả chuyên môn tích cực, vai trò đặc biệt của bệnh viện trong hệ thống y tế thành phố và khu vực phía Nam; đề nghị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng đội ngũ vững mạnh để cán bộ, nhân viên an tâm công tác.

Trong bối cảnh bệnh viện chuẩn bị hoạt động chào mừng 165 năm hình thành và phát triển, đồng chí mong muốn bệnh viện tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động phòng chống các dịch bệnh như sốt xuất huyết, bệnh truyền nhiễm, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng; đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực giám sát, điều trị và nghiên cứu khoa học, sẵn sàng ứng phó tình huống dịch bệnh mới phát sinh.

Nhân dịp năm mới, lãnh đạo thành phố chúc các bệnh viện và toàn thể cán bộ, nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025, phấn đấu năm 2026 đạt nhiều thành tựu cao hơn nữa, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy thăm, chúc mừng Bệnh viện Tâm thần TPHCM

Thăm Bệnh viện Tâm thần TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, y bác sĩ và nhân viên trong điều kiện chuyên môn đặc thù còn nhiều khó khăn, áp lực. Đồng chí đề nghị bệnh viện duy trì kết quả đã đạt được, phấn đấu nâng cao chất lượng khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe tâm thần; chủ động tham gia các dự án xây dựng, tiếp nhận và đưa vào vận hành cơ sở 3 bài bản, kỹ lưỡng; quan tâm sắp xếp, bố trí đội ngũ phù hợp từng cơ sở, bảo đảm hoạt động ổn định, hiệu quả.

Đồng chí cũng nhấn mạnh vai trò nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn điều trị và quản lý người bệnh; đồng thời đề nghị bệnh viện chủ động báo cáo, đề xuất để được các cơ quan chức năng quan tâm, hỗ trợ kịp thời khi vận hành nhiều cơ sở.

Dịp này, lãnh đạo thành phố gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an đến toàn thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên bệnh viện, mong tập thể đơn vị tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy thăm, chúc mừng Bệnh viện Bình Phú

Đến thăm Bệnh viện Bình Phú, Phó Chủ tịch UBND TPHCM ghi nhận vai trò của bệnh viện trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cho người dân khu vực phía Tây thành phố, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên. Đồng chí mong bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển kỹ thuật phù hợp nhu cầu thực tế của người dân, xây dựng môi trường y tế thân thiện, chuyên nghiệp.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy cũng đến thăm, chúc mừng Lữ đoàn Thông tin 596, Bộ Tư lệnh Thông tin.

THÀNH SƠN