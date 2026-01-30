Các đơn vị Quân đội thăm, chúc tết Đảng bộ TPHCM

Xã hội

Sáng 30-1, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, chủ trì buổi tiếp đoàn công tác Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) đến thăm, chúc Tết Đảng bộ TPHCM nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Đồng chí Lê Quốc Phong trò chuyện thân tình cùng Trung tướng Trần Công Chính. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Lê Quốc Phong trò chuyện thân tình cùng Trung tướng Trần Công Chính. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi thăm, Trung tướng Trần Công Chính, Tổng Cục trưởng Tổng cục II, chúc lãnh đạo TPHCM cùng gia đình dồi dào sức khỏe, đón năm mới hạnh phúc, an khang; đồng thời bày tỏ tin tưởng TPHCM tiếp tục có những bứt phá mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trung tướng Trần Công Chính trân trọng cảm ơn TPHCM đã quan tâm, hỗ trợ đơn vị trong năm qua, nhất là việc khánh thành Nhà tưởng niệm Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Xuân Ẩn và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tình báo quốc phòng Việt Nam; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các bộ, ngành, địa phương, trong đó có TPHCM.

z7482495585587_394cf5ba2abf16a69b9e017a89251b51.jpg
Trung tướng Trần Công Chính chúc mừng năm mới đến Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy TPHCM, đồng chí Lê Quốc Phong trân trọng cảm ơn đoàn công tác đã dành tình cảm đến thăm, chúc tết TPHCM; đồng thời thông tin những kết quả kinh tế - xã hội nổi bật của thành phố trong năm 2025. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị thuộc Tổng cục II đối với TPHCM trong thời gian qua.

Đồng chí Lê Quốc Phong bày tỏ, TPHCM luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Tổng cục II nói chung và đơn vị đóng chân trên địa bàn TPHCM khi có yêu cầu phối hợp, với tinh thần “vì cả nước, cùng cả nước”. Đồng chí chúc thủ trưởng Tổng cục II, các cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị đón năm mới nhiều thành công, thắng lợi mới.

z7482495586493_ea01c78c33eff5cdf022f6893ab6e63c.jpg
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi thăm, chúc tết. Ảnh: VIỆT DŨNG

* Sáng cùng ngày, đồng chí Lê Quốc Phong cũng đã tiếp đoàn thăm, chúc Tết của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), do Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh BĐBP, làm trưởng đoàn.

z7482495613312_1944c5052d2e3637ba431aab3eb86686.jpg
Đoàn Bộ Tư lệnh BĐBP thăm, chúc tết Đảng bộ TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt Bộ Tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu chúc lãnh đạo Thành ủy TPHCM năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc; nhân dân TPHCM vui tết, đón xuân an khang, thịnh vượng; đồng thời tin tưởng TPHCM tiếp tục hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế khu vực phía Nam và cả nước.

z7482495626166_633f3e2821903dbdef2e07145ab27514.jpg
Bộ Tư lệnh BĐBP thăm, chúc tết Đảng bộ TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Thành ủy, UBND TPHCM đối với BĐBP TPHCM trong quá trình sắp xếp tổ chức lực lượng theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là hỗ trợ đơn vị vượt qua khó khăn ban đầu khi sáp nhập Bộ Chỉ huy BĐBP TPHCM và Bộ Chỉ huy BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu thành Ban Chỉ huy BĐBP trực thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM.

z7482495632772_860f0b078d39f037d86183bb2913de3b.jpg
Đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy TPHCM, đồng chí Lê Quốc Phong cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Bộ Tư lệnh BĐBP dành cho thành phố; khẳng định TPHCM tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí chúc Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, các thành viên đoàn công tác và toàn thể cán bộ, chiến sĩ BĐBP năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

THU HOÀI - MẠNH THẮNG

