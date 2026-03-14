Lãnh đạo TPHCM thăm, động viên các lực lượng túc trực xuyên đêm ở khu vực bỏ phiếu

Lãnh đạo TPHCM đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, lực lượng phục vụ bầu cử đang trực xuyên đêm, khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng, bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất cho ngày bầu cử (15-3).

Tối 14-3, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Tổ trưởng Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (Tổ công tác số 4) đến thăm, động viên các lực lượng đang túc trực ở các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn TPHCM.

Tối 14-3, lãnh đạo TPHCM thăm, động viên các lực lượng túc trực ở khu vực bỏ phiếu.

﻿Thực hiện: VĂN MINH

Tham gia cùng đoàn có đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy và Văn phòng Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác đến thăm, động viên các lực lượng túc trực ở khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường An Khánh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác đến các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các phường: An Khánh, Tân Định, Xuân Hoà, Bàn Cờ, Cầu Ông Lãnh.

Tại mỗi nơi đến, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, lực lượng phục vụ bầu cử đang túc trực, khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng, bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất cho ngày bầu cử bắt đầu diễn ra vào sáng mai (15-3).

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm, động viên các lực lượng túc trực tại một khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Tân Định. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn công tác cũng nghe lãnh đạo các phường báo cáo tình hình chuẩn bị bầu cử. Theo báo cáo, đến thời điểm tối 14-3, các khâu chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất từ cơ sở vật chất, trang trí khu vực bỏ phiếu, niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, phát thẻ cử tri… đến các phương án bảo đảm an ninh trật tự, y tế, phòng cháy chữa cháy và xử lý các tình huống phát sinh.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm, động viên các lực lượng túc trực tại ﻿một khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Xuân Hòa. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm, động viên các lực lượng túc trực tại ﻿một khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường An Khánh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận tinh thần chủ động, nghiêm túc, trách nhiệm của Ủy ban bầu cử các phường và các lực lượng đang làm nhiệm vụ. Đồng chí lưu ý không được chủ quan, tiếp tục rà soát từng khâu, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để cử tri đến bỏ phiếu thuận tiện, nhanh chóng, đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm, động viên các lực lượng túc trực tại một khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong đó, bảo đảm khu vực bỏ phiếu trang trọng, an toàn, từ khuôn viên bên ngoài, bàn đón tiếp, khu vực niêm yết đến phòng bỏ phiếu đều phải được sắp xếp ngăn nắp, thông thoáng, sạch đẹp, đúng quy cách, góp phần tạo ấn tượng tốt và sự phấn khởi cho cử tri khi đến thực hiện quyền công dân.

Các lực lượng túc trực phải duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất, bám sát tình hình, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, góp phần để ngày bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

VĂN MINH