Khẩn trương phát thẻ cử tri, tránh tình trạng đi bầu cử thay

Các địa phương tập trung rà soát, cập nhật, bổ sung danh sách cử tri và khẩn trương phát thẻ cử tri. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cử tri đi bầu đầy đủ, tránh tình trạng đi bầu cử thay.

Ngày 13-3, Đoàn kiểm tra, giám sát công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 (gọi tắt Đoàn kiểm tra, giám sát) do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM, làm Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 1, đến kiểm tra, giám sát đối với Ủy ban bầu cử các phường: Tân Phú, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa.

Các địa phương khẩn trương phát thẻ cử tri, tránh tình trạng đi bầu thay.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Ban Bầu cử ĐBQH khóa XVI - Đơn vị số 8 do đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Trưởng Ban Bầu cử ĐBQH khóa XVI - Đơn vị số 8 làm trưởng đoàn cũng họp triển khai, phân công nhiệm vụ các thành viên ban bầu cử với các phường: Tân Phú, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Phú Lâm, Phú Thạnh, An Lạc, Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra một điểm bỏ phiếu ở phường Tân Phú.

Kết luận buổi họp, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh yêu cầu, các địa phương cần tập trung rà soát, cập nhật, bổ sung danh sách cử tri, bảo đảm không bỏ sót người đủ điều kiện tham gia bầu cử; khẩn trương phát thẻ cử tri. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cử tri đi bầu đầy đủ, đúng giờ, bầu đúng, bầu đủ; tránh tình trạng đi bầu thay.

Đoàn kiểm tra đến khảo sát thực tế tại một điểm bỏ phiếu ở phường Tân Phú.

Các địa phương cũng phải sớm hoàn tất việc trang trí khu vực bỏ phiếu đúng quy định; chủ động phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn tại khu vực bỏ phiếu và các điều kiện phục vụ ngày bầu cử. Ngoài ra, các địa phương cũng cần chủ động các phương án về y tế, phòng chống dịch bệnh và xử lý tình huống phát sinh…

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh chủ trì cuộc họp với các phường.

Theo Ban Bầu cử ĐBQH khóa XVI - Đơn vị số 8, đến nay, công tác niêm yết danh sách ứng cử viên, lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện đúng quy định. Các phường đã phối hợp với công an tiến hành in và phát thẻ cử tri đến từng hộ gia đình.

Lãnh đạo các phường dự họp công tác kiểm tra trước ngày bàu cử.

Công tác tuyên truyền cuộc bầu cử được triển khai bằng nhiều hình thức trực quan sinh động, nội dung phong phú, đa dạng... giúp cử tri, người dân tiếp cận nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Các phường tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu, đảm bảo an ninh thông tin, an toàn thông tin cuộc bầu cử. Đồng thời có phương án đảm bảo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ...

Sau buổi họp, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh cùng các thành viên trong đoàn đã đi kiểm tra thực tế điểm bỏ phiếu tại Trường Mầm non Hướng Dương (phường Tân Phú).

