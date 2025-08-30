Lãnh đạo TPHCM thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM luôn trân trọng và khắc ghi những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước. Lòng tri ân được thể hiện bằng sự quan tâm, chăm lo hôm nay và bằng trách nhiệm tiếp nối, giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho mai sau.

Ngày 30-8, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí Dương Anh Đức thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Ba

Tại phường Tây Thạnh (TPHCM), đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Ba (sinh năm 1922). Trong không khí ấm áp, thân tình, đồng chí Dương Anh Đức đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của Mẹ; đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của Mẹ dành cho Tổ quốc.

Đoàn đến thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Ba

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức chúc Mẹ Trương Thị Ba luôn khỏe mạnh, sống vui, sống khỏe và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu.

Tiếp đó, đoàn đến thăm cán bộ tiền khởi nghĩa Trần Văn Phú (sinh năm 1925, ngụ tại phường Tân Sơn Nhì, TPHCM). Tại đây, đồng chí Dương Anh Đức đã thăm hỏi sức khỏe và chúc ông Trần Văn Phú cùng gia đình có nhiều niềm vui, hạnh phúc; tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của địa phương và thành phố bằng những kinh nghiệm quý báu, tâm huyết của mình.

Đồng chí Dương Anh Đức tặng quà của TPHCM đến ông Trần Văn Phú

Đồng chí Dương Anh Đức khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM sẽ mãi trân trọng, khắc ghi công lao to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn đến thăm, tặng quà cán bộ tiền khởi nghĩa Trần Văn Phú

Xúc động trước tình cảm của lãnh đạo thành phố, ông Trần Văn Phú trân trọng cảm ơn và chia sẻ: “Gia đình tôi sẽ giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp, giáo dục con cháu luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

CẨM TUYẾT