Lãnh đạo TPHCM thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng

Không chỉ trao các phần quà nghĩa tình, lãnh đạo TPHCM còn gửi lời chúc sức khỏe, trường thọ đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, những tấm gương sáng cho thế hệ hôm nay noi theo.

Ngày 29-8, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân thăm hỏi, chúc sức khoẻ Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Kim Lan

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM cùng đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Kim Lan (sinh năm 1933, phường Tân Sơn Nhất). Mẹ có chồng là liệt sĩ Đỗ Duy Phong hy sinh năm 1966 và con trai là liệt sĩ Đỗ Kim Hoà hy sinh năm 1971, hiện đang sống cùng con gái.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần Mẹ Dương Kim Lan và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; chúc Mẹ dồi dào sức khỏe, sống lâu, sống khỏe cùng con cháu, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho ông Hoàng Trình (sinh năm 1935, phường Bảy Hiền), là cán bộ tiền khởi nghĩa.

Lãnh đạo HĐND TPHCM thăm, tặng quà đến ông Hoàng Trình

Trao quà đến ông Hoàng Trình, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân trân trọng cảm ơn, gửi lời chúc ông thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

