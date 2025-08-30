Đoàn lãnh đạo TPHCM dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Ngày 30-8, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

Đi cùng đoàn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và địa phương.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM, đoàn đại biểu dành phút mặc niệm, thành kính dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, nhà văn hóa kiệt xuất của đất nước.

Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp; một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần đoàn kết chiến đấu, đạo đức cách mạng; cần - kiệm - liêm - chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất, phồn vinh và phát triển.

Tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, đoàn dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, một tấm gương sáng về cần - kiệm - liêm - chính, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã để lại cho dân tộc Việt Nam một di sản vô cùng quý giá về tư tưởng, đạo đức và tác phong người chiến sĩ cách mạng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch Tôn Đức Thắng là biểu tượng của sự nghiệp đại đoàn kết đồng bào, đồng chí, đoàn kết anh em và bạn bè quốc tế. Từ cuộc sống người thợ, rồi chốn lao tù đến khi giữ những trọng trách của Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Tôn Đức Thắng luôn dành tất cả tình cảm cho đồng bào, đồng chí, sẵn lòng chia sẻ những khó khăn với tất cả mọi người.

Sau đó, đoàn đến dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TPHCM).

>>> Dưới đây là một số hình ảnh của đoàn đại biểu trong buổi dâng hoa, dâng hương. Ảnh: VIỆT DŨNG

VĂN MINH