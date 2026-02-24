Nghi vấn một phụ nữ tử vong sau khi truyền dịch tại nhà

Một phụ nữ 34 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM) trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở sau khi truyền dịch không rõ loại tại nhà. Dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng bệnh nhân không qua khỏi.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Lê Văn Thịnh

Thông tin từ Bệnh viện Lê Văn Thịnh, nữ bệnh nhân (ngụ phường An Khánh, TPHCM) được người nhà đưa đến cấp cứu vào 23 giờ ngày 23-2.

Khai thác bệnh sử ghi nhận, người này được truyền thuốc/dịch không rõ loại tại nhà. Sau khi truyền, bệnh nhân đột ngột ngưng tim, ngưng thở, được tiêm một nửa ống adrenalin (thuốc cấp cứu sốc phản vệ) tại nhà rồi đưa vào bệnh viện.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân mê sâu (thang điểm hôn mê 3 điểm), mạch và huyết áp bằng 0, da niêm tái nhợt, chân tay lạnh, da nổi bông, đồng tử 2 bên giãn 5mm, mất phản xạ ánh sáng và các phản xạ thần kinh khác.

Ngay lập tức, ê-kíp trực cấp cứu tiến hành hồi sức tim phổi nâng cao: ấn tim ngoài lồng ngực, bóp bóng qua mặt nạ, đặt nội khí quản, sử dụng thuốc vận mạch adrenalin.

Sau gần 40 phút hồi sức tích cực liên tục, bệnh nhân không có dấu hiệu hồi phục tuần hoàn tự nhiên, tử vong lúc 23 giờ 45 phút cùng ngày.

Ngày 24-2, Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã báo cáo vụ việc đến Sở Y tế TPHCM và Công an phường An Khánh, TPHCM.

GIAO LINH