Kỷ niệm 68 năm Quốc khánh Malaysia tại TPHCM

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 68 năm Quốc khánh Malaysia. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Malaysia tại TPHCM Firdauz Bin Othman vui mừng khi quan hệ hợp tác giữa Malaysia và Việt Nam hiện đang ở giai đoạn phát triển cao nhất và không ngừng được củng cố, mở rộng.

Theo ông Firdauz Bin Othman, việc nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện trong chuyến thăm chính thức Malaysia của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 11-2024 là một cột mốc quan trọng thể hiện lòng tin sâu sắc và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Tổng lãnh sự Malaysia tại TPHCM Firdauz Bin Othman phát biểu tại lễ kỷ niệm Quốc khánh Malaysia. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Đánh giá cao sự năng động, giàu tiềm năng kinh tế và đầu tư của TPHCM, ông Firdauz Bin Othman cho biết, Tổng lãnh sự quán Malaysia tại TPHCM sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với UBND TPHCM để thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục và giao lưu văn hóa… Song song đó, Tổng lãnh sự quán Malaysia tại TPHCM cũng sẽ tiếp tục khuyến khích các nhà đầu tư Việt Nam tìm hiểu môi trường đầu tư thuận lợi và hấp dẫn tại Malaysia.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Lộc Hà đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ nhân viên Tổng lãnh sự quán Malaysia và cộng đồng người Malaysia đang sinh sống tại TPHCM.

Đánh giá cao những nỗ lực của Tổng lãnh sự quán Malaysia tại TPHCM trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai bên, đồng chí Nguyễn Lộc Hà khẳng định TPHCM tự hào và trân trọng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả, thực chất với Malaysia.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại lễ kỷ niệm Quốc khánh Malaysia. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, trong thời gian tới, với nền tảng vững chắc đã được xây dựng, cùng quy mô và tiềm năng phát triển rộng mở của TPHCM mới (sau khi hợp nhất với 2 tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu), quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa TPHCM và Malaysia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Chính quyền TPHCM hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân Malaysia đến TPHCM xúc tiến thương mại, đầu tư, tham quan du lịch, học tập... qua đó góp phần làm sâu sắc quan hệ giữa TPHCM với các địa phương Malaysia, cũng như làm phong phú thêm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

PHƯƠNG NAM