Lãnh đạo xã lái ô tô gây tai nạn chết người, trong hơi thở có cồn

Sáng 12-8, UBND tỉnh Lào Cai đã có báo cáo về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Phong Dụ Thượng khiến 1 người chết và nhiều người bị thương.

Theo báo cáo, ngày 11-8, xã Phong Dụ Thượng đã diễn ra Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Kết thúc đại hội, trong buổi tối cùng ngày, Đảng bộ xã tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng thành công của đại hội.

Tuy nhiên, vào 20 giờ 30 phút cùng ngày, ông Lò Văn Mạnh (Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng) đã lái xe ô tô biển xanh di chuyển từ nhà hàng đến nhà văn hóa thôn Làng Chang, xã Phong Dụ Thượng để dự chương trình văn nghệ, không may trong quá trình di chuyển đã gây tai nạn nghiêm trọng tại sân nhà văn hóa thôn Làng Chạng.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn đã làm 1 người chết là cháu Phan Duy K. (sinh năm 2017, địa chỉ thôn Làng Chang) và 10 người bị thương, được cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên, trong đó có 3 người bị đa chấn thương đã chuyển lên tuyến trên (Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai) để điều trị.

Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn do ông Lò Văn Mạnh đã không làm chủ được tay lái, trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0,286mg/lít khí thở. Nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Sau vụ tai nạn, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo công an tỉnh bố trí lực lượng nghiệp vụ tới điều tra hiện trường, phối hợp với chính quyền xã làm rõ, xử lý vụ việc; đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người bị thương mức 3 triệu đồng/người. Đối với trường hợp nạn nhân tử vong, UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo UBND xã cử lực lượng công an, dân quân, đoàn thể đến giúp đỡ gia đình lo hậu sự đồng thời có phương án hỗ trợ kinh phí theo quy định.

GIA KHÁNH

