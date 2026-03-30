Lãnh tụ tối cao Iran gửi thông điệp cá nhân đến Iraq

Theo kênh Iran International, lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã gửi thông điệp cá nhân đến người đứng đầu Hội đồng Hồi giáo tối cao Iraq (ISCI), một chính đảng Shiite lớn của Iraq được thành lập tại Iran năm 1982.

Người dân Iran bày tỏ sự ủng hộ lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei tại Tehran. Ảnh: XINHUA

Thông điệp do Đại sứ Iran tại Iraq trao cho người đứng đầu ISCI Sheikh Hammam Hamoudi. Hãng thông tấn ISNA cho biết, ông Mojtaba Khamenei bày tỏ sự cảm kích đối với lãnh đạo ISCI và người dân Iraq vì sự ủng hộ dành cho đất nước Iran.

Ông Mojtaba Khamenei chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi cha ông, cố lãnh đạo tối cao Ali Khamenei, bị hạ sát tháng trước trong các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel.

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin ông Mojtaba Khamenei bị thương trong chiến dịch ném bom do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Tehran. Giới chức Iran nhiều lần khẳng định lãnh tụ mới của họ còn sống và đang điều hành đất nước.

PHƯƠNG NAM