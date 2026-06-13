Lập "luồng xanh" hỗ trợ dự án nhà ở xã hội

Lãnh đạo TP Đồng Nai thực hiện nghi lễ động thổ dự án nhà ở xã hội cho thuê Long Bình, TP Đồng Nai, ngày 12-6. Ảnh: PHÚ NGÂN

Giai đoạn 2021-2030, TPHCM được Chính phủ giao chỉ tiêu thực hiện gần 200.000 căn nhà ở xã hội (NƠXH). Trong đó giai đoạn 2021-2025, thành phố đã hoàn thành 17.902 căn so với 18.143 căn được giao. Do vậy, từ năm 2026 đến 2030, TPHCM phải phát triển 181.257 căn. Để đạt được mục tiêu này, thành phố sẽ lập “luồng xanh” hỗ trợ vốn vay, ưu đãi lãi suất, quỹ đất, thủ tục đầu tư… Theo đó, cắt giảm ít nhất 50% thời gian thủ tục hành chính và triển khai hỗ trợ lãi suất vay thông qua Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TPHCM (HFIC).

Phát biểu tại hội nghị triển khai và xúc tiến đầu tư nhà ở cho thuê trên địa bàn TPHCM ngày 9-6, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Khải Quốc Bình nhấn mạnh: Thành phố hiện có quỹ nhà ở cho thuê thuộc tài sản công gồm 13.668 phòng/căn hộ cho thuê và 40.980 chỗ ở cho sinh viên. TPHCM sẽ triển khai nhiều dự án nhà ở cho thuê bằng hình thức đầu tư công, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để đưa vào loại hình dự án cấp bách làm cơ sở đẩy nhanh thủ tục và sớm khởi công xây dựng; đồng thời giao Quỹ Phát triển nhà ở tập trung tạo lập (đầu tư xây dựng hoặc mua lại) nhà ở để cho thuê trên địa bàn thành phố... TPHCM sẽ bổ sung loại hình nhà ở cho thuê vào danh mục dự án được hỗ trợ theo Nghị quyết 09 của HĐND TPHCM, nâng mức vốn vay tối đa được hỗ trợ lãi suất từ 200 tỷ đồng/dự án lên 300 tỷ đồng/dự án. Đồng thời hỗ trợ 100% kinh phí đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi dự án nhưng không quá 10 tỷ đồng/dự án.

Trong khi đó, TP Đồng Nai hiện có hơn 1,2 triệu lao động. Theo thống kê năm 2025, khoảng 600.000-650.000 người có nhu cầu nhà ở trên địa bàn, tương ứng 150.000-160.000 căn NƠXH, với khoảng 70% nhu cầu thuộc về nhóm công nhân và người lao động làm việc trong các khu, cụm công nghiệp. Khảo sát cũng cho thấy còn nhiều căn phòng trọ có diện tích chưa đến 15m2... Thực hiện Đề án của Chính phủ về 1 triệu căn NƠXH, TP Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn thành ít nhất 65.000 căn hộ NƠXH giai đoạn 2025-2030 và hiện đã giao chủ đầu tư 44 dự án, quy mô 48.352 căn...

THANH HIỀN - PHÚ NGÂN