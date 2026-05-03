Lật xe trên đèo Viôlăk, 2 người tử vong

Sáng 3-5, ông Thành Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Ba Vì (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương.

Theo đó, khoảng 23 giờ 30 phút, ngày 2-5, tại Km58+700, khu vực chân đèo Viôlăk trên Quốc lộ 24, đoạn qua xã Ba Vì (tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra vụ tai nạn giao thông. Xe tải mang biển kiểm soát 47H chở 3 người trong lúc đổ đèo Viôlăk đã bất ngờ đâm vào vách núi rồi lật, khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn di chuyển phương tiện gặp nạn

Nạn nhân tử vong tại chỗ, gồm L.Đ.T. (46 tuổi), ở Thành phố Đà Nẵng và một người tên M. (chưa rõ nhân thân). Người còn lại là N.H.N. (34 tuổi), ở tỉnh Đắk Lắk bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

NGUYỄN TRANG