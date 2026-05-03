Mưa đá và dông lốc gây thiệt hại ở Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc

Sáng 3-5, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin về tình hình thiệt hại do mưa đá tối 2-5 đến ngày 3-5.

Mưa đá xảy ra nhiều nơi tại Hà Nội, Thái Nguyên, Lào Cai, Phú Thọ, Điện Biên... chiều và tối 2-5. Ảnh người dân chia sẻ

Theo báo cáo của cơ quan này, chiều tối 2-5, dông, lốc, mưa đá xảy ra tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên và TP Hà Nội.

Thiệt hại được cập nhật đến 6 giờ 30 phút ngày 3-5. Về người, có 5 người bị thương do dông lốc tại tỉnh Thái Nguyên.

Về nhà ở, có 350 căn nhà bị tốc mái. Trong đó, tỉnh Điện Biên có 40 nhà, tỉnh Thái Nguyên có 309 nhà, tỉnh Lào Cai 1 nhà.

Hoa màu và cây trái bị thiệt hại do mưa đá ở tỉnh Điện Biên chiều 2-5. Ảnh người dân chia sẻ

Về sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại là 919ha. Cụ thể, tỉnh Điện Biên thiệt hại 767ha, tỉnh Thái Nguyên 152ha.

Về giáo dục, tại tỉnh Thái Nguyên có 6 trường học bị tốc mái. Về hạ tầng điện, địa phương này hiện thống kê 12 cột điện bị gãy, đổ.

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cho biết, các địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại và sẽ cập nhật trong các báo cáo tiếp theo.

PHÚC VĂN