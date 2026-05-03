2 tàu cá bốc cháy trong đêm tại cảng cá Mỹ Tân

Sáng 3-5, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 8 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa) đã có báo cáo nhanh về vụ cháy tàu cá tại cảng cá Mỹ Tân, xã Vĩnh Hải.

Hiện trường 2 tàu cá cháy trong đêm

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 2-5, Đội 8 nhận tin báo từ người dân về vụ cháy tại khu vực trên. Ngay sau đó, đơn vị điều động 1 xe chữa cháy, 1 xe bồn chở nước cùng 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy.

Khi lực lượng chức năng có mặt, ngọn lửa đã lan rộng, bao trùm 2 tàu cá số hiệu NT-02... (của ông L.V.M.) và NT-02... (của ông N.Đ., cùng trú xã Vĩnh Hải). Hai tàu cá neo đậu cách bờ khoảng 150 m; ngọn lửa kèm theo cột khói đen bốc cao.

Ngọn lửa bao trùm 2 tàu cá

Do các phương tiện neo đậu xa bờ nên việc tiếp cận và chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chữa cháy đã triển khai 2 máy bơm nổi và 1 đường vòi từ xe chữa cháy; huy động ghe, xuồng của người dân để tiếp cận hiện trường. Cùng với đó, di chuyển các tàu thuyền lân cận ra khỏi khu vực để tránh cháy lan.

Lực lượng chức năng khống chế và dập tắt đám cháy. Ảnh: CACC

Đám cháy được khống chế và dập tắt vào khoảng 23 giờ cùng ngày. Nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cảng cá Mỹ Tân là một trong 3 cảng cá lớn ở phía Nam Khánh Hòa, cách trung tâm phường Phan Rang khoảng 15 km.

HIẾU GIANG