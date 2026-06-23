Lazada và AQUA Việt Nam nâng tầm trải nghiệm mua sắm điện máy trực tuyến

Đánh dấu cột mốc 30 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, AQUA không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu ở các ngành hàng truyền thống mà còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trong việc chuyển đổi số.

Người dùng mua sắm sản phẩm AQUA trên Lazada hiện được hưởng đặc quyền giao nhận, lắp đặt...

Thông qua hợp tác chiến lược sâu rộng với sàn thương mại điện tử (TMĐT) Lazada, thương hiệu này đã hóa giải thành công “bài toán khó” về việc kinh doanh thiết bị điện máy lớn trên không gian số, mang lại sự tăng trưởng vượt kỳ vọng và trải nghiệm tối ưu cho người tiêu dùng.

Sau ba thập kỷ phát triển, AQUA đã trở thành thương hiệu quen thuộc trong lòng người tiêu dùng Việt với vị trí số 1 về thị phần máy giặt và tủ lạnh tính đến cuối năm 2025. Thành công này bắt nguồn từ triết lý “Thấu hiểu địa phương” và “Công nghệ phục vụ con người”, nơi các chuyên gia bản địa cùng đội ngũ R&D quốc tế tạo ra những sản phẩm “đo ni đóng giày” cho người Việt.

Tuy nhiên, trước làn sóng TMĐT bùng nổ, với doanh thu ngành điện máy gia dụng đạt hơn 29.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2025-2026, AQUA đã nhanh chóng bắt tay với Lazada từ năm 2022 để mở rộng kênh tiếp cận. Sự hợp tác này giúp AQUA tận dụng lượng truy cập khổng lồ của sàn trong khi giảm thiểu chi phí vận hành từ 30–40% so với mô hình bán lẻ truyền thống.

Hợp tác giữa AQUA và Lazada không đơn thuần là việc mở gian hàng mà là sự phối hợp chặt chẽ trong toàn bộ quy trình vận hành và tiếp thị. Trong quý 2/2026, tổng giá trị giao dịch (GMV) của AQUA trên Lazada đã ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục 234%, tương đương gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, trong chiến dịch “Siêu Sale 6.6” vừa qua, AQUA đã xuất sắc giành vị trí “Nhà bán hàng xuất sắc số 1” ngành hàng gia dụng trên nền tảng này.

Để đạt được những con số ấn tượng này, hai bên đã cùng triển khai các chương trình trợ giá sâu, ưu đãi miễn phí vận chuyển và trả góp 0% qua ngân hàng. Các giải pháp tiếp thị hiện đại như livestream, tiếp thị liên kết (affiliate) và hợp tác cùng KOL/KOC cũng được tận dụng tối đa để gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng. Đại diện Lazada khẳng định, thành công của AQUA minh chứng cho vai trò đồng hành của nền tảng trong việc hỗ trợ các thương hiệu mở rộng kết nối và thúc đẩy tăng trưởng hiệu quả trên TMĐT.

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất trong hợp tác này là việc đảm bảo dịch vụ hậu mãi cho các sản phẩm cồng kềnh, vốn là rào cản lớn nhất của TMĐT ngành điện máy. Người dùng mua sắm sản phẩm AQUA trên Lazada hiện được hưởng đặc quyền giao nhận, lắp đặt tận nơi, bảo hành điện tử chính hãng và chính sách đổi trả trong vòng 15 ngày.

Trong thời gian tới, AQUA dự kiến sẽ cùng Lazada triển khai dịch vụ giao và lắp đặt đồng thời tại TPHCM và Hà Nội để nâng cao tối đa trải nghiệm người dùng. Ông Fan Guofeng, Tổng Giám đốc AQUA Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi kiên định với giá trị lấy người dùng làm trung tâm và duy trì chất lượng bền bỉ. Cam kết gia hạn đầu tư đến năm 2045 tái khẳng định AQUA muốn trở thành người bạn đồng hành kiến tạo tương lai tiện nghi cho hàng triệu ngôi nhà”.

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