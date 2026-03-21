Lễ phát động cấp quốc gia hưởng ứng Ngày Nước - Khí tượng và Giờ Trái đất 2026

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát động đồng loạt các chiến dịch về nước - khí tượng - năng lượng, kêu gọi hành động bảo vệ tài nguyên, kiểm soát ô nhiễm, thúc đẩy vai trò của thanh thiếu niên trong phát triển bền vững.

Quang cảnh lễ phát động sáng 21-3

Sáng 21-3, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22-3), Ngày Khí tượng thế giới (23-3) và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026, đồng thời khởi động chương trình “Trẻ em và thanh niên hành động vì không khí sạch và tương lai bền vững”.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành phát biểu

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho biết, công tác quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường đang đối mặt nhiều thách thức như nhu cầu sử dụng nước gia tăng, ô nhiễm môi trường, suy thoái hệ sinh thái và các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng về tần suất, cường độ. Điều này đòi hỏi phải nâng cao năng lực dự báo khí tượng thủy văn, chủ động ứng phó thiên tai, thúc đẩy phát triển theo hướng xanh và bền vững.

Các ý tưởng sáng tạo liên quan bảo vệ nguồn nước và môi trường được trưng bày tại lễ phát động sáng 21-3. Ảnh: MAI XUÂN NGHIÊN

Năm 2026, Ngày Nước thế giới mang chủ đề “Nước và bình đẳng giới”. Ngày Khí tượng thế giới mang thông điệp: “Quan trắc hôm nay, bảo vệ ngày mai”. Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 với chủ đề “Sáng tạo xanh - tương lai xanh” kêu gọi tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân triển khai đồng bộ các giải pháp: xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên - môi trường, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm - hiệu quả và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ tài nguyên nước và môi trường.

Trong khuôn khổ lễ phát động, chương trình “Trẻ em và thanh niên hành động vì không khí sạch và tương lai bền vững” đã được khởi động, với sự hỗ trợ của UNICEF tại Việt Nam. Chương trình nhằm tăng cường truyền thông, thu hút sự tham gia của thanh thiếu niên trong bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng không khí và ứng phó biến đổi khí hậu.

Bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam, phát biểu. Ảnh: MAI XUÂN NGHIÊN

PHÚC HẬU